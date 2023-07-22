У захватившего дом в Истре мужчины был целый арсенал оружия

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Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что у 35-летнего Вячеслава Черненко, который захватил дом в поселке «Шервуд» в Истре, был целый арсенал оружия.
По словам Грибакина, что у преступника было несколько единиц автоматического оружия, гранаты, боеприпасы и зажигательные смеси. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов просили Черненко сложить оружие, однако в ответ мужчина открыл огонь.
По предварительной информации, злоумышленник имел проблемы с психическим здоровьем.
Официальный представитель Росгвардии подчеркнул, что среди личного состава росгвардейцев не было жертв. На данный момент дом обследуют саперы ОМОН «Русич».
Напомним, ранее в элитный подмосковный посёлок «Шервуд» проник вооруженный мужчина в камуфляже и бронежилете. Разбитое окно в коттедже охрана заметила примерно в 8 утра. Охранники решили проверить территорию. Из комнаты вышел неизвестный с ружьём. Сотрудники охраны спрятались и вызвали правоохранителей. Полиция и силовики решили штурмовать дом. По предварительным данным, внутри находится заложник.
Возбуждено уголовное по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в поселке «Шервуд». 35-летний Вячеслав Черненко был ликвидирован.
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По предварительной информации, злоумышленник имел проблемы с психическим здоровьем.
Напомним, ранее в элитный подмосковный посёлок «Шервуд» проник вооруженный мужчина в камуфляже и бронежилете. Разбитое окно в коттедже охрана заметила примерно в 8 утра. Охранники решили проверить территорию. Из комнаты вышел неизвестный с ружьём. Сотрудники охраны спрятались и вызвали правоохранителей. Полиция и силовики решили штурмовать дом. По предварительным данным, внутри находится заложник.
Возбуждено уголовное по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в поселке «Шервуд». 35-летний Вячеслав Черненко был ликвидирован.
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Екатерина Коршунова