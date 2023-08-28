У жительницы Хабаровска выявили подозрение на корь

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Женщина из Хабаровска, у которой обнаружены симптомы в виде высокой температуры и сыпи, недавно вернулась из Турции, передает РИА Новости. В настоящее время она находится на медицинском обследовании, сообщила Анастасия Равская, представитель минздрава региона.
«После возвращения из поездки через Москву, женщина вызвала домой врача. В результате она была госпитализирована для дальнейших исследований и получит соответствующее лечение, если диагноз подтвердится», — добавила Равская.По её словам, в домовладении, где проживает женщина, проводятся профилактические меры иммунизации. Ситуацию тщательно контролируют региональные органы здравоохранения и Роспотребнадзор. Из управления была предоставлена информация, что последние случаи заноса кори в регион были зафиксированы в 2019 году.
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