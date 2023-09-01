УАЗ выпустит 120 лимитированных «Буханок» к 65-летнию модели

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
УАЗ начал производить юбилейную лимитированную версию УАЗ-452, который в народе получил прозвище «Буханка». Об этом сообщает интернет-издание Autonews.ru.
УАЗ выпустит 120 таких автомобилей. Их стоимость составляет 1,625 млн рублей.
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