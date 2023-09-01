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УАЗ выпустит 120 лимитированных «Буханок» к 65-летнию модели

01 сентября 2023, 16:13
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

УАЗ начал производить юбилейную лимитированную версию УАЗ-452, который в народе получил прозвище «Буханка». Об этом сообщает интернет-издание Autonews.ru.

В честь 65-летия с момента первого выпуска «Буханки» в 1958 году концерн выпустит юбилейную версию автомобиля, который получит уникальный дизайн. Машина будет окрашена в белый цвет сверху и в серо-зелёный – в нижней части. Также у неё изменится и внутренний дизайн салона. Сиденья покрыты обивкой с водоотталкивающей пропиткой и прошиты белой двойной прострочкой.

УАЗ выпустит 120 таких автомобилей. Их стоимость составляет 1,625 млн рублей.

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#юбилей
#россия
#дизайн
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Путин рассказал школьникам, как обрести счастье
01 сентября 2023, 17:18

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Президент России Владимир Путин рассказал школьникам в ходе открытого урока «Разговор о важном» о том, что счастлив тот человек, который сумел найти себя и реализовать свои идеи, а также тот, кто посвящает свою жизнь семье и родине.
Он объяснил, что человеку важно не только реализоваться в жизни, но и получить обратную связь, признание. Если этого удалось добиться, то первый шаг на пути к счастью уже сделан.

А если же человеку удалось посвятить свою жизнь семье, окружающему его миру, а также стране, в которой он живёт, то такой человек по-настоящему счастлив.

В качестве примера Путин процитировал несколько строк стихотворения А.С. Пушкина «Памятник». По словам президента, великий русский поэт и писатель ждал признания от людей и открыто заявлял об этом.

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#владимир путин
#школьники
#счастье
#встреча
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Путин поддержал идею школьника о создании специального альбома для родословной
01 сентября 2023, 17:05

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Президент России Владимир Путин поддержал идею петербургского школьника о создании специальных альбомов для ведения родословной. Это произошло на открытом уроке «Разговоры о важном».
Во время беседы со школьниками глава государства вспомнил о письмах своего деда, которые он оправлял своему сыну, то есть дяде Путина, на фронт. В этих посланиях он обращался к собственному сыну на «вы» и в ответ получал такие же уважительные обращения. По словам Путина, такое отношение показывает глубину культуры русского народа.

Идея одиннадцатиклассника из Санкт-Петербурга, предложившего создать специальный альбом для составления родословной, получила одобрение президента. Путин пообещал поддержать подростка в реализации данного проекта.

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#владимир путин
#школьники
#встреча
#история
#семья
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Минпросвещения предлагает награждать серебряной медалью учеников, сдавших ЕГЭ на 60 баллов
01 сентября 2023, 16:48

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Минпросвещения России внесло проект изменения требований награждения выпускников серебряной медалью.
Планируется выдавать Медаль «За особые успехи в учении» II степени тем ученикам, которые сдали ЕГЭ по одному из сдаваемых предметов минимум на 60 баллов. 

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с текущего учебного года возобновляется выдача серебряных медалей. А министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире телеканала «Соловьёв Live» рассказал, что за золотую медаль выпускники получат дополнительные 5 баллов к ЕГЭ, а за серебряную медаль – до 3 баллов. Эти баллы помогут ученикам легче поступить в ВУЗ.

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#медаль
#минпросвещения
#егэ
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Бывший топ-менеджер «Рольфа» осужден за вывод за рубеж из РФ почти 4 млрд рублей
01 сентября 2023, 16:39

Фото: istockphoto/Zolnierek

Черемушкинский районный суд города Москвы приговорил бывшего главу департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро к восьми годам шести месяцам колонии. Топ-менеджер обвинялся в выводе за рубеж денежных средств в размере четырех миллиардов рублей.
Кроме того, Кайро будет обязан выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Сам обвиняемый просил суд оправдать его, ссылаясь на отсутствие состава преступления и каких-любо противоправных действий с его стороны, сообщает сайт «РЕН ТВ». 

Уголовное дело о валютных махинациях с использованием фальшивых документов было заведено еще в 2019 году. По нему также проходили генеральный директор «Рольфа» Татьяна Луковецкая, руководитель кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалия и бывший глава автодилера «Рольфа» Сергей Петров. В настоящее время все они находятся за границей и объявлены в розыск.

Как считают следователи, Кайро и другие фигуранты дела организовали преступную схему, с помощью которой перевели на счета кипрской фирмы денежные средства, полученные в виде прибыли от коммерческой деятельности, в размере 4 млрд рублей. Оформлялись переводы в качестве оплаты приобретения акций компании «Рольф Эстейт». По мнению экспертов, сделка была фиктивной, так как реальная цена акций не могла превышать 200 миллионов рублей. На предыдущем заседании эксперт стороны обвинения и вовсе оценила стоимость активов «Рольф Эстейт» в один рубль, так как, по ее мнению, компания является неликвидной.

Адвокат Кайро заявил, что они с подзащитным намерены обжаловать приговор.

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Первоклассница рассказала Путину, чем ей понравился первый день в школе
Путин выяснил у школьницы из Подмосковья, чем ей понравился первый день в школе
01 сентября 2023, 16:31

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин пообщался с первоклассницей из Подмосковья и выяснил, чем ей понравился первый день в школе, в эфире телеканала «Россия 24».
Владимир Путин принял участие в открытии самого большого образовательного центра в Московской области - «Багратиона».

«А тебе понравился первый день в школе?», - спросил президент у первоклассницы из «Багратиона».

Девочка ответила утвердительно. 

На следующий вопрос Владимира Путина - «чем же он тебе понравился?» - девочка, чуть засмущавшись, ответила:

«Тем, что там весело, там очень круто», - сказала школьница.

На помощь первокласснице пришел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, подсказав, что в школе можно встретить друзей. Путин одернул его, напомнив, что за подсказки ставят двойки. 

«Подсказка правильная, на самом деле. Здесь, в школе, у тебя появится много новых друзей, ты будешь общаться со своими сверстниками, со старшими школьниками. Будешь получать новые знания», - сказал Владимир Владимирович.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#владимир путин
#президент
#школьница
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Путин открыл самую большую школу в Московской области
01 сентября 2023, 16:30

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Президент Владимир Путин открыл в режиме видеосвязи самую большую в Подмосковье школу – образовательный центр «Багратион» на 2,2 тыс мест в ЖК «Гусарская баллада». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он назвал это долгожданным событием для жителей жилого комплекса.
«Застройщик в одно время оставил людей без денег, законных квартир и социальных объектов. Мы решили проблему дольщиков, возвели детский сад, скоро начнем строить поликлинику, а сегодня открыли школу. Вместе с жителями решили назвать её в честь героя Отечественной войны 1812 года – Петра Ивановича Багратиона», – написал глава региона в своём Telegram-канале.  
Он поблагодарил главу государства за внимание и поддержку. 
«Теперь родителям и ребятам не придётся каждое утро ездить за несколько километров. Школа рядом с домом, в ней есть современные цифровые лаборатории, мастерские, концертный и спортивный залы. Набрали сильную команду из 102 педагогов», – рассказал Воробьёв.
Он пожелал учителям, родителям и школьникам успехов и достижений в новом учебном году. 

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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#владимир путин
#президент
#школы
#одинцово
#гусарская баллада
#образование
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Путин: В России проведут конкурс, развивающий традиционные ценности
01 сентября 2023, 16:28

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российский лидер Владимир Путин заявил, что в России проведут новый семейный конкурс, основами которого станут традиционные семейные ценности. Об этом он рассказал в ходе открытого урока «Разговор о важном».
По словам главы государства, заявки на участие в подобных проектах можно будет начать подавать уже 4 сентября.

«Речь идет о семьях с детьми, нам бы очень хотелось, чтобы в нем (конкурсе) принимали участие представители различных поколений семей, чтобы показывать, как семья развивается, как передаются знания от поколения к поколению, как передаются наши традиционные семейные ценности от поколения к поколению», - объяснил Путин.

Он также добавил, что конкурс рассчитан на то, чтобы показать значимость семьи в российском обществе, а также поддержать традиционные ценности, на которых и основывается Россия.

1 сентября Путин провел открытый урок «Разговор о важном». В нём приняли участие 30 школьников - победители международных олимпиад и конкурсов. Президент встретился с ними в мастерской управления «СенЕж» около подмосковного Солнечногорска. 

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#россия
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#семьи
#победители
#путин
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Стали известны детали обучения в новом Технолицее им. В.И.Долгих
01 сентября 2023, 16:10

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

На поступление в новый Технолицей им. В.И.Долгих было подано свыше 3,1 тысяч заявок. Все ученики проходили тестирование, по результатам которого отобрано и зачислено 783 человека.
В День знаний, 1 сентября, в торжественной линейке в новом Технолицее им. В.И.Долгих приняли участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и поздравил с открытием образовательного кластера на базе лицея учащихся, родителей и педагогов.

В Технолицее Долгих будут проходить обучение дети из 17 регионов России, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.


На базе нового лицея действует система грантовой поддержки для победителей регионального или заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, которая полностью покрывает расходы на обучение.

В лицее им. В.И.Долгих организована трилингвальная образовательная среда, что значит, что обучение будет проводится на 3 языках: русский, китайский, английский.


Школьники будут изучать: программирование, робототехнику и вычислительные системы, киберспорт, экономику, менеджмент, информационную безопасность и законодательную базу по ней.

Кроме того, в лицее будет идти обучение технологиям беспилотных летательных аппаратов, геймификации и прототипированию.

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Воробьёв рассказал Путину о развитии системы образования в Подмосковье
01 сентября 2023, 16:04

В этом году подмосковные школы приняли на 45 тыс учеников больше, чем в 2022-м. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал 1 сентября Владимиру Путину в рамках прямых включений из российских школ.
Президент открыл по видеосвязи самую большую школу в Подмосковье – образовательный центр «Багратион» на 2200 мест в ЖК «Гусарская баллада». 
«Спасибо, что в День знаний мы имеем возможность рассказать об очень большой образовательной системе Московской области. У нас обычно каждый год идёт в школу на 40 тыс учеников больше, в этом году – на 45 тыс. Первоклашек у нас – 120 тыс, в прошлом году было 112 тыс. Мы в этом году открыли 27 школ и 17 детских садов. А всего годовая программа предполагает открытие 40 школ и 25 детсадов», – сказал глава региона. 
Он также напомнил, что в Подмосковье открывают и развивают образовательные центры. Сегодня, в День знаний, был открыт технолицей им. Долгих. 
 
«Хочу сказать слова благодарности за поддержку. Два года назад вы одобрили модернизацию образовательных центров. Это Дубна, Долгопрудный, Одинцово. И сегодня мы открыли технолицей им. Долгих. Все эти образовательные центры предполагают использование самых современных методик в образовании», – отметил Воробьёв. 
Отдельной темой он назвал поиск педагогических кадров для подмосковных школ.
«Мы ищем учителей. У нас текучка по учителям крайне низкая, но, если мы открываем новые образовательные учреждения, ясно, что нужно из искать», – сказал губернатор.  
Он поблагодарил президента за проект по капремонту школ и заявил, что в Подмосковье каждый год обновляют более 60 школьных зданий. 
«Благодаря тому, что это президентский проект, мы ремонтируем школы, которые были построены в 1960 – 1970 годах. Таких школ мы каждый год ремонтируем более 60», – проинформировал Воробьёв. 
К новому учебному году Московская область готова, заключил губернатор. 
 
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#подмосковье
#московская область
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#губернатор
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