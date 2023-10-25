«Убьем всю семью»: на блогера Шария напали из-за расследования о наркокартеле Зеленского

Фото: iStock/breakermaximus
24 октября неизвестные кинули несколько коктейлей Молотова в дом украинского блогера Анатолия Шария. Оказалось, что нападение на виллу было совершено не впервые. Прежде блогеру уже звонили анонимы со скрытых номеров и угрожали расправой. Редакция «Радио 1» расскажет, с чем связаны нападения на журналиста, и какое отношение к его расследованию о наркокартеле имеет Владимир Зеленский.
Блогер Анатолий Шарий: кто это
Анатолий Шарий считается украинским оппозиционером. Широкую известность он получил в 2014 году, когда основал интернет-издание «Шарий.net». Журналист много критиковал киевскую власть, за что его Youtube-канал был заблокирован на территории Украины. Позже ему пришлось покинуть страну и отправиться в Литву, где он получил убежище. С 2019 года журналист с супругой проживает в Испании.
Нападение на дом Шария
Нападение на дом украинского блогера Анатолия Шария произошло утром 24 октября. Неизвестных, забросивших коктейли Молотова на виллу, в настоящее время разыскивает полиция. Шарий в своем телеграм-канале обратился к руководству спецслужб Испании и выразил слова благодарности за проведение расследования. Блогер отметил, что как только появится возможность, он расскажет о тех, кто причастен к нападению на виллу.
Что известно об угрозах в адрес Шария
Украинский блогер и его супруга ранее обращались в полицию Каталонии с заявлением об угрозах. Звонки с предупреждениями о расправе ранее поступали по электронной почте и телефону, затем группа людей появилась перед домом семейной пары с плакатом: «Мы убьем всю вашу семью». Об этом супруги сообщили полиции 19 октября, пишет издание El Pais.
За что напали на украинского блогера
Анатолий Шарий заявил, что нападение на его дом может быть связано с недавно опубликованным расследованием. Блогер обнародовал сведения о наркотрафике на Украине и Европе, что могло поставить под угрозу его жизнь. По словам журналиста, полиция уже знает, кто принимал участие в нападении. Правоохранители уверены, что злоумышленники связаны с картелем.
В сенсационном расследовании журналист рассказал, что наркотические вещества поставляются в ряды ВСУ, чтобы не выплачивать компенсации семьям, в случае гибели солдата.
«Полиция четко связывает это с расследованием по картелю, они уже знают кто это сделал, больше сказать не могу. Политики в деле нет. Ну, если не учитывать, что картель кроет МВД и ГУР, а помощница Зеленского Левченко — сестра главы картеля», — заявил Шарий.
В испанских изданиях информация об угрозах блогеру уже появлялась прежде. Авторы статей связывали предупреждения о расправе с украинскими нацистами и боевиками, которые действуют по просьбам властей. Украина неоднократно пыталась помешать деятельности блогера, обвиняя его в пророссийских высказываниях. В 2021 году Шарай был обвинен Службой безопасности Украины в госизмене. В 2022 году Украина обратилась к Испании с просьбой экстрадировать журналиста, однако необходимые документы не были предоставлены в срок, что не позволило провести процедуру выдачи.
Читайте также:
Тревел-блогерша Ершова рассказала, чем новозеландцы отличаются от русских
Испанскую виллу украинского блогера Шария закидали коктейлями Молотова
Суд продлил срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской еще на три месяца
Анастасия Крестьянова