«Убьем всю семью»: на блогера Шария напали из-за расследования о наркокартеле Зеленского

24 октября неизвестные кинули несколько коктейлей Молотова в дом украинского блогера Анатолия Шария. Оказалось, что нападение на виллу было совершено не впервые. Прежде блогеру уже звонили анонимы со скрытых номеров и угрожали расправой. Редакция «Радио 1» расскажет, с чем связаны нападения на журналиста, и какое отношение к его расследованию о наркокартеле имеет Владимир Зеленский.