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Убирать снег на улицах Подмосковья будут 18 тыс человек и 4 тыс единиц техники

23 октября 2023, 15:51
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье предстоящей зимой к уборке снега привлекут более 18 тыс человек и 4 тыс единиц техники. Об этом стало известно на совещании губернатора Московской области Андрей Воробьёва с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

Одной из тем совещания стала подготовка коммунальных служб к зимнему сезону. Воробьёв отметил важность использования цифровых сервисов для контроля работ по уборке территорий.
«Обращаю внимание на то, что весь контроль мы должны вести в электронном виде. У нас более 15 тыс дворов, 4 тыс внутриквартальных проездов и порядка 2,7 тыс общественных территорий. Их обслуживают около 4 тыс тракторов, погрузчиков и другой уборочной техники», – сказал Воробьёв.

В этом году парк коммунальной техники увеличился на 657 единиц. Сейчас всю технику подключают к Региональной геоинформационной системе, до конца недели эту работу завершат.

В уборке территорий предстоящей зимой планируется задействовать свыше 18 тыс человек. Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова доложила, что в приоритете – уборка входных групп, лестниц и спусков, пешеходных дорожек и тротуаров. Далее – подъезды к контейнерным площадкам, проезды и парковки, детские и спортивные площадки. На подметание и обработку противогололёдными материалами, согласно нормативам, должно уходить два часа, на уборку снега – 24 часа, на его вывоз – не более пяти суток.
«У нас есть алгоритм действий коммунальных служб при разных погодных условиях. Например, если выпало небольшое количество осадков, температура около нуля, она понижается, и всё это сопровождается слабым ветром и небольшой влажностью, мы проводим выборочную противогололёдную обработку. Это спуски, подъёмы и пешеходные дорожки», – пояснила Аипова.
Она также рассказала, что в субботу в подмосковных муниципалитетах прошёл смотр готовности коммунальных служб к началу зимнего сезона. Их работа оценивалась по восьми критериям. По поручению губернатора 28 октября состоится проверка коммунальных предприятий, которым было предписано устранить замечания.

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Российские работодатели перечислили плюсы подработок на стороне
Работодатели назвали плюсами допзаработок и новые контакты
23 октября 2023, 16:05

Фото: istockphoto.com/scyther5

Согласно совместному исследованию сервиса «Работа.ру» и платформы «Подработка» выяснилось, что российские работодатели видят плюсы в подработках сотрудников, которые выражаются в допзаработках и новых контактах.
Так считают 71 и 41% опрошенных соответственно. Также 22% представителя организаций отметили, что дополнительная работа на стороне вносит разнообразие в рабочие задачи, а 19% высказали мнение, что она снижает риск выгорания.

Однако, отмечается, что 47% респондентов считают, что подработка снижает эффективность сотрудников на основной работе, 38% убеждены, что дополнительная занятость никак не влияет на работу, а 15%, в свою очередь, заявили о положительном влиянии подработки. Однако в том, что дополнительная занятость не влияет на этот фактор, уверены рекрутёров.

«44% работодателей считают, что существует риск возникновения конфликта интересов из-за подработки. Ещё 44% уверены, что работники могут использовать ресурсы компании. За быстрое выгорание работника переживают 38% рекрутёров. Также 38% опрошенных думают, что подработка отвлекает от выполнения основных обязанностей, 36% отмечают снижение результативности работы», — приводит RT текст исследования.

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#работодатель
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Москвичам посоветовали «переобуться»: когда ждать первую гололедицу
Автомобилистам в Москве и Подмосковье напоминают о смене резины
23 октября 2023, 15:53

Фото: IStock/djedzura

Автомобилистам в Москве и Подмосковье синоптики рекомендуют заменить летнюю резину на зимнюю. Редакция «Радио 1» расскажет, когда ожидать наступление заморозков и какие шины выбрать.

Погода в Москве и Подмосковье


Руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд порекомендовал владельцам автомобилей сменить летнюю резину на зимнюю, так как температура воздуха уже на следующей неделе может опуститься ниже пяти градусов, что негативно скажется на эластичности автомобильных шин.

Синоптик Шувалов раскрыл, когда Москву накроют снегопады
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По словам синоптика, гололедица в регионе будет наблюдаться после 23 октября практически ежедневно. Глава метеослужбы отметил, что уже пора переходить на зимнюю резину. Он также призвал обращать внимание не только на погодные условия, но и на состояние летней резины и место эксплуатации автомобиля.

Когда нужно менять резину


Главным критерием при смене летней резины на зимнюю является устойчивая среднесуточная температура не выше 5 градусов и ее постепенный переход в сторону понижения. Автоэксперты рекомендуют не дожидаться заморозков, так как при перепаде температур летняя резина теряет эластичность, вследствие чего сцепка с дорожным покрытием начинает сводится к минимуму.
 

Какие шины можно использовать зимой


Зимняя резина отличается от летнего варианта более глубокими протекторами с развитыми грунтозацепами и множеством ламелей, помогающих шине цепляться за лед. Шины должны устанавливаться на все колеса и быть одного типа. Маркировка зимней резины предполагает нанесение знаков: М S или M&S. На шины также наносится значок снежинки внутри горной вершины с тремя пиками. Важно следить за состоянием шин и не допускать их износа. Недопустимо использовать зимнюю резину, глубина протекторов которой не превышает 4 мм.

Штрафы за резину не по сезону


С 1 сентября 2023 года вступил в силу закон, который предусматривает наложение штрафа на автомобилиста, который ездит на летних шинах в зимнее время года. За такое нарушение автомобилист может быть оштрафован на 500 рублей. Этой же нормой запрещается эксплуатация транспортных средств с шипованной резиной в летние месяцы.  

Что лучше: шипы или «липучка»?


Автоэксперты советуют приобретать шипованные шины тем автовладельцам, кто часто ездит по заснеженным загородным дорогам. Так следует поступать, например, жителям Подмосковья, которые добираются из области в столицу по заснеженным трассам. Если поездки в основном по городу, можно остановить выбор на нешипованных колесах, которые на покрытых реагентами дорогах, будут более уместны и безопасны. 

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#штрафы
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Функция быстрого прохода появились ещё на 34 станциях ЦППК
23 октября 2023, 15:32

Фото: Центральная ППК

Ещё на 34 станциях ЦППК пассажиры могут теперь после установки валидаторов покупать билеты через мобильное приложение. Они также могут приобретать абонементы на определённое количество поездок и пользоваться функцией быстрого прохода для региональных льготников Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Компания установила валидаторы на станциях дальнего пригорода Киевского и Горьковского направлений, смежных с МЦД-4, а также Павелецкого, Рижского, Савёловского и Белорусского направлений.
«Комфорт и удобство людей в пути – главная задача компании. Установка валидаторов на 34 станциях направлена на повышение качества поездок для 34 тыс пассажиров, которые пользуются ими ежедневно. Теперь они смогут оформлять билеты через наше мобильное приложение и покупать абонементы на 10, 20 или 60 поездок», – сказал исполнительный директор ЦППК Владимир Булак
Он отметил, что для льготников также стала доступна функция быстрого прохода. Им больше не нужно оформлять билет для каждой поездки, достаточно раз в год активировать услугу в кассе и далее прикладывать социальную карту к устройству.
 
Сегодня на полигоне Центральной ППК установлено 1689 валидаторов, 941 из которых – модели на солнечных панелях.

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#оплата
#минтранс мо
#подмосковье
#московская область
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Синоптик Шувалов раскрыл, когда Москву накроют снегопады
Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москве начнутся снегопады
23 октября 2023, 15:23

Фото: IStock/Berno ZBrun - russlandreisenCH

Первый снегопад накроет столицу уже на этой неделе. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам специалиста, предстоящая неделя станет настоящим началом зимнего периода в Москве. Уже в среду в столичный регион вернутся заморозки, а к концу недели пойдёт снег.
«Сегодня тепло, пасмурно, моросит дождь, туманно, но это последний тёплый день на этой неделе. Уже завтра, во вторник, мы попадаем в тыл циклона, который принес это тепло. Температура просядет от 0 до 5 градусов во вторник, а в среду и четверг вернутся заморозки и отрицательные температуры: ночью и около полудня температура едва сможет преодолеть отметку в 0 градусов, а в пятницу ждут снегопады», — сказал Александр Шувалов.
По словам специалиста, к концу недели в Москве выпадет около 10 сантиметров осадков.

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#заморозки
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#температура
#москва
#холод
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Гинцбург рассказал о старте исследований новой вакцины «Спутник» с участием детей
Гинцбург: в ближайшие дни начнутся исследования «Спутника» с участием детей
23 октября 2023, 15:19

Фото: iStock/SeventyFour

Исследования модернизированной вакцины от коронавируса «Спутник V» с участием детей начнутся в ближайшее время. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил микробиолог, академик РАН и директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он добавил, что получено разрешение на проведение исследований с участием детей старшего возраста. Им будет введена новая вакцина.

По словам Гинцбурга, в исследовании примут участие 50 человек.

Ранее Гинцбург сообщал, что вакцина от коронавируса «Спутник V», которая использовалась с начала пандемии, совсем перестала оказывать действие для борьбы с заболеванием. Это связано с появлением новых штаммов вируса, а именно, так называемого «кракена». 

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#александр гинцбург
#вакцина
#коронавирус
#дети
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Милонов: Необходима горячая линия для защиты пенсионеров от мошенников
23 октября 2023, 15:16

Фото: istockphoto.com/Chainarong Prasertthai

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой создания горячей линии для граждан, в частности, пенсионеров и людей старшего возраста, по вопросам, связанным с телефонным мошенничеством.
Он отметил актуальность такой меры в связи с участившимися в последнее время случаями мошенничеств, направленных против именно пенсионеров. Так, аферисты, предлагают пожилым людям, например, «обновить» социальные карты, тем самым получая деньги незаконно.

«Прошу рассмотреть возможность учреждения совместно с официальными финансовыми организациями горячей линии для граждан (особенно пенсионного и старшего возраста) по вопросам, связанным с предотвращением подобных преступлений», — приводит RT текст обращения Милонова на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

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#обращения
#меры
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Монахи в Киево-Печерской лавре вынуждены жить без отопления
РИА Новости: в Киево-Печерской лавре отключили отопление
23 октября 2023, 14:55

Фото: iStock/Ivan Nakonechnyy

Монахи в Киево-Печерской лавре остались без отопления, поскольку киевские власти не продлили договор на подачу тепла. Об этом РИА Новости сообщили насельники монастыря.
Отмечается, что монахи вынуждены приносить в кельи электрические обогреватели, поскольку температура в ночное время опускается до семи градусов, постоянно идёт дожди.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины в первом чтении приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви. Уточняется, что такая мера принята из-за связи УПЦ с русской православной церковью.

Позднее патриарх Московский и всея Руси Кирилл, комментируя гонения на УПЦ, раскрыл, что уничтожает каноническую украинскую церковь.

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#украина
#церковь
#православие
#троице-сергиева лавра
#отопление
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Российский регион выразил готовность принять россиян, высылаемых из Латвии
Сенатор от Калининграда: область готова принять россиян из Латвии
23 октября 2023, 14:30

Фото: iStock/Belikart

Калининградская область готова принять россиян, высылаемых из Латвии. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил сенатор Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.
Ранее поступила информация о том, что из Латвии в ближайшее время будут депортированы свыше трёх тысяч россиян.

По словам сенатора, в регионе наблюдается дефицит квалифицированных специалистов, поэтому россияне из Латвии могут быть приняты на работу.

Шендерюк-Жидков отметил, что по программе переселения соотечественников в Калининградскую область уже прибыли 53 тысячи россиян. Уточняется, что большая часть из них – из Латвии.

В заключение парламентарий выразил надежду на то, что регион может стать новым домом для соотечественников. 

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#калининград
#россияне
#латвия
#регион
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Воробьёв поставил задачу дорожникам согласовать действия по зимней уборке
23 октября 2023, 14:23

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поставил задачу подготовить дорожные службы к зимней уборке заблаговременно, до наступления зимы. Все действия подмосковных специалистов, по его словам, должны быть согласованы.
«Знаю, был проведён семинар, совещание. Надеюсь, что разговор позволяет иметь четкие протоколы, алгоритмы действий и людей, и техники», – заявил губернатор на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Он напомнил, что у властей есть обязательство всю систему работы вести в электронном виде. Глава региона отметил, что это также имеет большое значение, исключений быть не должно.
 
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#андрей воробьёв
#губернатор
#подмосковье
#московская область
#уборка
#зима
#жкх
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