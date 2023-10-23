Убирать снег на улицах Подмосковья будут 18 тыс человек и 4 тыс единиц техники

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье предстоящей зимой к уборке снега привлекут более 18 тыс человек и 4 тыс единиц техники. Об этом стало известно на совещании губернатора Московской области Андрей Воробьёва с руководящим составом регионального правительства и главами округов.
«Обращаю внимание на то, что весь контроль мы должны вести в электронном виде. У нас более 15 тыс дворов, 4 тыс внутриквартальных проездов и порядка 2,7 тыс общественных территорий. Их обслуживают около 4 тыс тракторов, погрузчиков и другой уборочной техники», – сказал Воробьёв.
В этом году парк коммунальной техники увеличился на 657 единиц. Сейчас всю технику подключают к Региональной геоинформационной системе, до конца недели эту работу завершат.
В уборке территорий предстоящей зимой планируется задействовать свыше 18 тыс человек. Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова доложила, что в приоритете – уборка входных групп, лестниц и спусков, пешеходных дорожек и тротуаров. Далее – подъезды к контейнерным площадкам, проезды и парковки, детские и спортивные площадки. На подметание и обработку противогололёдными материалами, согласно нормативам, должно уходить два часа, на уборку снега – 24 часа, на его вывоз – не более пяти суток.
«У нас есть алгоритм действий коммунальных служб при разных погодных условиях. Например, если выпало небольшое количество осадков, температура около нуля, она понижается, и всё это сопровождается слабым ветром и небольшой влажностью, мы проводим выборочную противогололёдную обработку. Это спуски, подъёмы и пешеходные дорожки», – пояснила Аипова.Она также рассказала, что в субботу в подмосковных муниципалитетах прошёл смотр готовности коммунальных служб к началу зимнего сезона. Их работа оценивалась по восьми критериям. По поручению губернатора 28 октября состоится проверка коммунальных предприятий, которым было предписано устранить замечания.
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