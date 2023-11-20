«Убиваете в себе совесть»: Психолог объяснил, почему «белой зависти» не существует

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Белой зависти не существует, она нужна человеку только для самооправдания. Таким мнением с «Радио 1» поделился психолог-психотерапевт Тамерлан Заников.
«Белая зависть – это самооправдание – любимое человеческое занятие. Признано, что человек рождается со встроенными моральными принципами, а потом своими концепциями по поводу белой зависти, обмана во благо и так далее начинает убивать в себе совесть и другие моральные принципы», — отметил специалист.По нению психолога, зависть появляется из-за постоянного сравнения себя с другими людьми. Специалист призвал отказаться от этой привычки и идти вперед.
«Зависть с пожеланием плохого означает, что вы занимаетесь чужой жизнью, а не своей», – заключил эксперт.Читайте также:
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