Убивший собственного деда вагнеровец выступил перед школьниками как герой СВО

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Боец ЧВК «Вагнер» Александр Расправин выступил перед учениками школы в Нижегородской области как герой специальной военной операции. Об этом сообщает Лента.ру, ссылаясь на группу в социальной сети «ВКонтакте» «МБОУ Выездновская СШ».
Некоторые телеграм-каналы писали, что Расправин оказался в зоне боевых действий после колонии. На сайте Арзамасского районного суда есть сведения о том, что мужчина с такими же инициалами 13 лет назад убил своего деда во время распития алкоголя. После чего, в 2016 году, отсидев срок, он вышел на свободу и убил своего собутыльника. В 2017-м его приговорили его в 12 годам заключения.
О дальнейшей судьбе осужденного не было информации, до тех пор пока его полный тезка, родившийся в том же селе, что и осужденный, не пришел на встречу к школьникам.
На мероприятии Расправин рассказал ученикам о службе в зоне спецоперации и показал им переносной противотанковый комплекс. Во время встречи школьники и активисты делали фото с флагом волонтерского движения ZOV. Отмечается, что лицо бойца было спрятано за маской.
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О дальнейшей судьбе осужденного не было информации, до тех пор пока его полный тезка, родившийся в том же селе, что и осужденный, не пришел на встречу к школьникам.
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Алина Юрчак