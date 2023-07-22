Уборщиц отправили «держать воду» при прорыве кипятка в московском ТЦ «Времена года»

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем телеграм-канале, что военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле со стороны украиснких войск гражданской машины, которая следовала из Васильевки в село Владимировка.