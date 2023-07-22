Уборщиц отправили «держать воду» при прорыве кипятка в московском ТЦ «Времена года»

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
Уборщицы пытались остановить воду во время прорыва теплопровода в ТЦ «Времена года» в Москве. Передают «Известия» слова одной из сотрудниц.
Женщина рассказала, что уборщицы пытались остановить поток горячей воды, чтобы он не попал на первый этаж.
Отмечается, что по информации другой собеседницы издания, оповещений об эвакуации не было. В сеть попали кадры, на которых можно увидеть, как как во время прорыва теплопровода сотрудники убирали кипяток.
Напомним, ранее горячую воду прорвало в ТЦ «Времена Года» на Кутузовском проспекте. Госпитализированы 4 человека. Ещё 20 людям медики оказали помощь на месте.
Все пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. Также в здании оставались заблокированные посетители. СК возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек. По данным МЧС, к аварии в московском ТЦ «Времена года» привел прорыв внутреннего теплопровода.
Читайте также:
К аварии в московском ТЦ «Времена года» привел прорыв внутреннего теплопровода
Число погибших при ЧП в торговом центре в Москве выросло до четырех человек
СК возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек в торговом центре «Времена года»
Отмечается, что по информации другой собеседницы издания, оповещений об эвакуации не было. В сеть попали кадры, на которых можно увидеть, как как во время прорыва теплопровода сотрудники убирали кипяток.
Все пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. Также в здании оставались заблокированные посетители. СК возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек. По данным МЧС, к аварии в московском ТЦ «Времена года» привел прорыв внутреннего теплопровода.
Читайте также:
К аварии в московском ТЦ «Времена года» привел прорыв внутреннего теплопровода
Число погибших при ЧП в торговом центре в Москве выросло до четырех человек
СК возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек в торговом центре «Времена года»
Екатерина Коршунова