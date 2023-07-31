Учащиеся Подмосковья могут изучить языки программирования от ведущих компаний и вузов бесплатно

Подмосковные школьники, учащиеся колледжей могут бесплатно выучить языки программирования в рамках проекта «Код будущего».

В проекте могут принять участие школьники с 8 по 11 класс, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.



Записаться на курсы программирования можно до 30 сентября на региональном портале госуслуг.





Курсы будут проводить ведущие компании и вузы: Яндекс, 1С, Учи.Дома, МЭО, МГТУ им. Баумана, Университет Иннополис, МФТИ и другие.

Школьники смогут выбрать для изучения языки: Python, Java, C++, C#, 1С, Lua, SQL, JavaScript и другие.

Занятия в рамках курса будут проводится в онлайн и дистанционном форматах.

Длительность курса 144 академических часа и 4 учебных модуля.

Узнать подробности о проекте можно по ссылке.

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