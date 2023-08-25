Учащимся напомнили о возвращении с 1 сентября льготного проезда на пригородных поездах МТППК

Фото: МТППК
С 1 сентября для учащихся возвращается льготный проезд по железнодорожным тарифам на пригородные поезда Московско-Тверской пассажирской компании. Об этом сообщили в пресс-службе МТППК.
В Москве станут на 50% дешевле разовые билеты на обычные поезда, экспрессы «Ласточка» и абонемент «Ежедневно» на 30 дней по выбранному маршруту нескоростных поездов. В свою очередь, в Московской области на 50% подешевеют разовые билеты на обычные поезда.
При этом льготные проездные билеты для учащихся по тарифам МЦД действуют круглый год.
Для получения скидки нужно предъявить социальную карту, студенческий билет или справку с места учёбы.
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Лора Луганская