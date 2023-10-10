Участник фестиваля, избежавший расстрела ХАМАС, рассказал о главной ошибке людей

Ориентация на цели и задачи компании может повысить шансы соискателя на получение более высокой заработной платы. Потенциальному кандидату рекомендуется подготовить краткое резюме своего опыта, чтобы продемонстрировать, что его ожидания от заработной платы имеют обоснованный фундамент. Об этом рассказала HR-консультант из онлайн-школы Skyeng Тамила Енгалычева в интервью для «Ленты.ру».