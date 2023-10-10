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Участник фестиваля, избежавший расстрела ХАМАС, рассказал о главной ошибке людей

10 октября 2023, 10:26
Фото: istock / Tomas Ragina

Фото: istock / Tomas Ragina

Участник фестиваля техно-музыки Nature Party рассказал об ужасных вещах, творящих ХАМАС во время вторжения в Израиль. Он рассказал о главной ошибке участников мероприятия, из-за которой попали в руки террористам. Боевики ХАМАС обещали за каждый удар, нанесенный Израилем, казнить одного заложника. Об этом сообщает издание «Лента.ру».
Фестиваль проводился около границы с сектором Газа. Участник рассказал, как 9 октября в 6:00 решил подойти к своей машине и переодеться, после чего продолжить отдыхать на фестивале, но на парковке столкнулся с «полным сюрреализмом».

«Я смотрю: летят ракеты, их взрывает «Купол», слышны взрывы, при этом сзади по-прежнему играет транс со сцены. Я стоял и вообще не понимал, что происходит» — приводит его слова издание.

Буквально через 3 минуты в колонки, из которых играла музыка, сообщили, что необходимо срочно бежать. Многие люди совершили ужасную ошибку, начав собирать вещи и не успели убежать, что и стало фатальным. Сам мужчина смог убежать и вернуться живым домой в Тель-Авив.

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Wildberries введет защиту от «случайных» заказов
Wildberries собирается ввести подтверждение заказа через Touch ID и Face ID
10 октября 2023, 10:52

Фото: istock / oatawa

Маркетплейс Wildberries разработает функции дополнительной защиты от случайных заказов и ненужных покупок, которые могли совершить дети. Об этом говорится в сообщении компании.

Сообщается, что защита будет осуществляться с помощью технологий Touch ID и Face ID.

«Онлайн-платформа разрабатывает функционал дополнительного подтверждения заказа в приложении, чтобы свести к минимуму возможность «случайных» заказов на других устройствах, членами семьи или сторонними лицами», — пишет пресс-служба Wildberries.
Компания обещает в течение месяца запустить эту функцию, ее можно отключить по желанию. Среди вариантов использования защиты также предлагается использовать PIN-код. 

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий предупредил о возможных вредоносных программах на новом смартфоне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#онлайн
#служба
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Завершено расследование убийства военкора Владлена Татарского
СК РФ завершил расследование дела о теракте, в котором погиб военкор Татарский
10 октября 2023, 10:51

Фото: iStoc/artisteer

Следственный комитет России полностью завершил расследование уголовного дела о теракте в кафе, который произошел в Санкт-Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, скоро оно будет передано в суд. Об этом сообщили в ведомстве.
Следствием установлено, что теракт готовился на Украине людьми, которые не согласны с проведением спецоперации.

«Теракт был организован с целью устрашения населения и побуждения к отказу от взглядов, одобряющих цели и задачи СВО, а также дискредитации деятельности органов государственной власти РФ», - говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело об убийстве с обвинительным заключением скоро будет передано в суд. Судить будут очно Дарью Трепову. Её вербовщика Романа Попкова и украинца Юрия Денисова, который переслал Треповой бюст со взрывчаткой, будут судить заочно.

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#уголовное следователи
#обвинение
#теракт
#ск
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Аналитики назвали самые нелюбимые статьи расходов россиян
«Авито Работа»: Самыми нелюбимыми расходами россиян стали коммунальные платежи
10 октября 2023, 10:06

Читайте также: Oleg Elkov

Аналитики сервиса «Авито Работы» изучили траты граждан России в октябре 2023 года, опросив более 10 тысяч трудоустроенных респондентов. По итогу они заключили, что для большей части россиян (42%) самыми нелюбимыми являются расходы на коммунальные услуги и ЖКХ. Результат исследования приводит «Лента.ру».
После коммуналки на втором месте расположились кредиты и ипотека, набрав 29%. Затем в списке идет покупка лекарств и медицинские услуги с долей 17% среди порошенных. После чего следует ремонт и бытовые услуги (13%), аренда квартир и помещений (11%) и платежи за интернет и мобильную связь (9%). Проще всего опрошенным даются расходы на обучение детей (2%).

Также, аналитики отметили, что в разных регионах может быть разное отношение к расходам. Например, жители Самары (58 %), Челябинска (53%) и Уфы (52%) больше других регионов не любят платить за коммунальные услуги, а в столице России данный вопрос беспокоит только 39% опрошенных. 

Кроме того, специалисты сделали вывод, что мужчины меньше думают о тратах, чем женщины. Так, коммуналку не нравятся оплачивать только 39% мужчин, в то время как женщин оказалось 45%, а  ненавистников ипотек и кредитов оказалось 26% против 31%, соответственно.

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Модель OnlyFans Спаркс рассказала о необычной просьбе одного из подписчиков
10 октября 2023, 09:25

Фото: istockphoto/amoklv

Модель OnlyFans Си-Джей Спаркс рассказала, что подписчик просил, чтобы она села на чизбургер.
О такой необычной просьбе она рассказала в подкасте Inside OnlyFans на YouTube, сообщает «Лента.ру».

«Во время карантина мне доводилось садиться на чизбургеры для одного парня. Он хотел, чтобы я их раздавила», —рассказала Спаркс. 
Она описывала выполнение этого задания словами «ты садишься, а вся начинка вылетает». Этот же подписчик просил, чтобы она раздавила для него своим телом торт.

Ранее сообщалось, что супруга белорусского комика Славы Комиссаренко, уличенная в работе в сфере интим-услуг, впервые прокомментировала ситуацию.

26-летняя Юлия Шашкова и Комиссаренко расписались 12 сентября, однако, уже две недели спустя интернет повергла в шок скандальная новость. Выяснилось, что Шашкова в прошлом работала вебкам-моделью. По информации из других источников, девушка снималась в порно и даже оказывала интим-услуги в сауне. Комик выдержал паузу, и, спустя неделю, написал пост в социальной сети, в котором заявил, что супруга ничего не рассказывала ему о своем прошлом, и продолжила отрицать факты даже после слитых в интернет фото.

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#отношения
#секс
#мужчины
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В России предрекли падение кадрового спроса в некоторых отраслях
Минэкомики заявило о снижении спроса на кадры в сельском хозяйстве и финансах
10 октября 2023, 09:12

Фото: istock / jodie777

К 2030 году необходимость в сотрудниках некоторых отраслей российской экономики заметно снизится. Снижение кадрового спроса затронет сельское хозяйство, торговлю, финансы и страхование. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на прогноз аналитиков Министерства экономического развития (МЭР).

По предварительным ожиданием ведомства, итоговое снижение потребностей в сотрудниках в данных сферах к 2030 году составит 720 тысяч человек. Из них спрос на работников в сельском хозяйстве к тому времени снизится к уровню 2022 года на 300 тысяч человек, в торговле — на 200 тысяч, в финансовой, страховой деятельности и в сфере недвижимости — на 100 тысяч. Отмечается, что численность трудоустроенных в данных отраслях снижается на протяжении последних 5 лет.  

На это влияют некоторые факторы, среди которых рост производительности труда в сельском хозяйстве, внедрение онлайн-маркетов в сфере торговли и переход кадров в транспортировку и хранение. В финансах и страховании сокращение количество сотрудников наблюдается из-за внедрения систем цифрового управления. 

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Владельцев Volvo из России отключили от фирменных приложений
«Известия»: Владельцев Volvo из России отключили от фирменных приложений
10 октября 2023, 05:39

Фото: iStock/huettenhoelscher

Автовладельцев Volvo из России по распоряжению шведского автоконцерна отключили от программного обеспечения в рамках санкционной политики. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сотрудницу одного из автосалонов.
По её словам, автосалоны из-за антироссийских санкций не имеют возможности обеспечить своих клиентов новым программным обеспечением.

«Если автовладелец потеряет ключи, мы не сможем их запрограммировать. Какие-либо обновления тоже не сможем реализовывать», — цитирует издание слова собеседницы.

Она отметила, что при покупке Volvo «с рук», нужно учитывать, что бывший собственник автомобиля может не удалять приложение. В таком случае он сможет отслеживать местонахождение машины, а у нового владельца не будет возможность использовать приложение.

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#машины
#новости
#россия
#санкции
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Врач тайно снимал обнаженных пациенток на видео
10 октября 2023, 05:26

Фото: istockphoto.com/BartekSzewczyk

Анестезиолог из Великобритании был заключен под стражу после того, как оказалось, что он многократно фотографировал и снимал на видео переодевающихся пациенток и тайно вводил одной из них токсичные вещества, сообщает BBC News.
Мужчина по имени Хоссам Метвалли, который работал анестезиологом в больнице в городе Гримсби, Линкольншир, начиная с 2016 года, систематически фотографировал пациенток без их ведома. Он снимал их голыми на камеру без их согласия и вводил токсины в организм одной из женщин, записывая этот процесс на видео. В результате таких действий у одной из пострадавших развилась полиорганная недостаточность, и она оказалась в коме.

В ходе следствия стало известно, что Метвалли многие годы хранил снимки и видео обнаженных пациенток для своего сексуального удовлетворения. Врач признал свою вину во всех обвинениях. Ему предъявили обвинения в вуайеризме и создании угрозы для жизни пациентки. Он был приговорен к 14 с половиной годам лишения свободы.

Одна из пострадавших от действий Метвалли сообщила, что после происшедшего у нее развилось посттравматическое стрессовое расстройство и депрессия. Она также утверждает, что больше не может доверять людям и редко выходит из дома. Суд также обязал обвиняемого выплатить компенсацию в размере 51 тысячи фунтов стерлингов (примерно 6,2 миллиона рублей) пострадавшей.

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Россиянам рассказали о способе получить высокую зарплату после собеседования
HR-консультант Енгалычева: для большей зарплаты стоит узнавать о целях компании
10 октября 2023, 03:35

Фото: IStock/Oleg Elkov

Ориентация на цели и задачи компании может повысить шансы соискателя на получение более высокой заработной платы. Потенциальному кандидату рекомендуется подготовить краткое резюме своего опыта, чтобы продемонстрировать, что его ожидания от заработной платы имеют обоснованный фундамент. Об этом рассказала HR-консультант из онлайн-школы Skyeng Тамила Енгалычева в интервью для «Ленты.ру».
Енгалычева отметила, что одной из ключевых сложностей на собеседовании является недостаточная уверенность в собственных навыках и неспособность эффективно представить себя. Даже при наличии обширного опыта в отрасли, не всегда удается привлечь внимание HR-специалиста, и, следовательно, встречаются ситуации, когда опытные профессионалы проваливают первый этап интервью. Эта проблема становится особенно актуальной, когда собеседование проводится на иностранном языке и стресс еще больше мешает проявить себя.

Консультант объяснила, что, хотя окончательное решение по найму и финансовым условиям принимается на основе всего комплекса этапов собеседования, первое впечатление играет важную роль. Взаимодействие с рекрутером позволяет компании сформировать первое представление о потенциальном сотруднике: его профессиональном опыте, сильных и слабых сторонах, адаптации к команде и коммуникативным навыкам. Оценка HR-специалиста также может повлиять на конечное предложение по заработной плате.

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В новые учебники истории внесут правки в раздел о репрессированных народах
10 октября 2023, 03:33

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов сообщил, что в новых учебниках истории для старшеклассников ожидает правки абзац о репрессированных народах. Новая редакция учебника появится к началу учебного года, пишет РИА Новости.
«Там не глава, там один абзац, и там будут правки. Вообще учебник по отечественной истории 40 раз переписывался, и в царское время он тоже переписывался многократно, и наши великие историки, начиная от Карамзина, Соловьева, Ключевского, тоже вносили в свое время правки, дополнения, изменения. Так и в этот учебник, конечно, будут вноситься и сейчас, и к новому учебному году, когда он пойдет уже в 10 и 11 классы», — цитирует агентство слова собеседника.

Уточняется, что Торкунов стал одним из авторов учебника.

Ректор отметил, что внесение правок — естественный процесс, так как появляются новые данные, поэтому правки в учебниках будут вноситься как в этом, так и в последующих годах.

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