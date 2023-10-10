Участник фестиваля, избежавший расстрела ХАМАС, рассказал о главной ошибке людей

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Участник фестиваля техно-музыки Nature Party рассказал об ужасных вещах, творящих ХАМАС во время вторжения в Израиль. Он рассказал о главной ошибке участников мероприятия, из-за которой попали в руки террористам. Боевики ХАМАС обещали за каждый удар, нанесенный Израилем, казнить одного заложника. Об этом сообщает издание «Лента.ру».
Фестиваль проводился около границы с сектором Газа. Участник рассказал, как 9 октября в 6:00 решил подойти к своей машине и переодеться, после чего продолжить отдыхать на фестивале, но на парковке столкнулся с «полным сюрреализмом».
Буквально через 3 минуты в колонки, из которых играла музыка, сообщили, что необходимо срочно бежать. Многие люди совершили ужасную ошибку, начав собирать вещи и не успели убежать, что и стало фатальным. Сам мужчина смог убежать и вернуться живым домой в Тель-Авив.
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«Я смотрю: летят ракеты, их взрывает «Купол», слышны взрывы, при этом сзади по-прежнему играет транс со сцены. Я стоял и вообще не понимал, что происходит» — приводит его слова издание.
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Алина Юрчак