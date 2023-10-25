Участник СВО из Долгопрудного рассказал о причине ухода на спецоперацию

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный
Дмитрий из Долгопрудного рассказал, что ушел на спецоперацию, не раздумывая. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.
«Мысли были одни – ехать туда, где я нужен, других мыслей не было. Оба мои деда – фронтовики, так что я воспитан правильно», - объяснил Дмитрий с позывным Шрек.
До ухода в зону СВО мужчина работал, занимался в кинологическом клубе г. Долгопрудный «X Легион», где принимал участие в реконструкциях «Фронтовая собака».
«Поддержка родных дома, помощь волонтеров, помощь администрации города, кинологической организации «X Легион». Когда знаешь и чувствуешь за своей спиной крепкий тыл, то здесь, в зоне СВО, становится легче служить», -подчеркнул мужчина.Стоит отметить, что дома у Дмитрия остались мама, супруга, сын, сестра, друзья которые ждут скорейшего возвращения бойца.
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Мира Полтева