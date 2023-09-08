Участника группы «Порнофильмы» и социолога Митрохина* признали иноагентами

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Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов участника группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова*, социолога Николая Митрохина* и еще четырех человек. Об этом говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что в список также попали журналист и литературовед Андрей Мальгин, политический деятель Наталья Пелевина, режиссер Мумин Шакиров, депутат из города Ефремова Ольга Подольская.
Напомним, ранее Минюст расширил список иноагентов и включил в него журналиста Виталия Дымарского, политолога Кирилла Рогова, журналиста Константина Эггерта, блогера Александра Штефанова и издание «Довод».
Из перечня иноагентов исключена компания «РС-Балт». В Минюсте пояснили, что организация перестала получать финансирование из-за рубежа, что послужило основанием для исключения ее из реестра иноагентов.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
Напомним, ранее Минюст расширил список иноагентов и включил в него журналиста Виталия Дымарского, политолога Кирилла Рогова, журналиста Константина Эггерта, блогера Александра Штефанова и издание «Довод».
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* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
Екатерина Коршунова