Участникам СВО бесплатно отремонтируют бытовую технику

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
«Мастер на все руки» Алексей Сёмочкин пришёл в Центр поддержки семей мобилизованных в Красногорске с инициативой бесплатно ремонтировать бытовую технику семьям военнослужащих зоны СВО.
Алексей сообщил, что может бесплатно отремонтировать вышедшие из строя холодильники, стиральные и посудомоечные машины, электрические плиты, духовые шкафы, вытяжки, кондиционеры, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Мама военнослужащего Елена Евгеньевна стала первой, к кому выехал мастер на дом, чтобы отремонтировать кухонную плиту.
Центр работает с понедельника по пятницу с 9:00 -19:00. Номер телефона «горячей линии» Центра : 8 (925) 021 36 01.
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«Я занимаюсь ремонтом техники уже более 15 лет и хотелось помочь родным ребят, пока они на передовой, защищают интересы нашей Родины», — рассказал мастер-специалист Алексей Сёмочкин.
«Очень быстро отреагировали, приехали и починили нашу духовку. Символично, что именно сегодня у сына день рождения», — со словами благодарности обратилась мама бойца.В Красногорске работает Центр поддержки семей мобилизованных, который создан по инициативе Губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.
Центр работает с понедельника по пятницу с 9:00 -19:00. Номер телефона «горячей линии» Центра : 8 (925) 021 36 01.
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Алиса Сергиенко