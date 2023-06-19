Участникам СВО предоставят отдельную квоту для поступления в ВУЗ

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Вице-премьер Голикова заявила, что участники СВО будут поступать в вузы по отдельной квоте
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что участникам СВО, которые проходят обучение в высших образовательных учреждениях, будет предоставлено право перейти на бюджет в 2024 году.
Она также сообщила, что участники специальной военной операции, которые изъявят желание поступить в ВУЗ, смогут это сделать по отдельной предоставленной квоте после сдачи вступительных испытаний.
Ранее «Радио 1» сообщало, что подмосковный омбудсмен помогла бойцу СВО восстановить право на единовременную выплату.
Она также сообщила, что участники специальной военной операции, которые изъявят желание поступить в ВУЗ, смогут это сделать по отдельной предоставленной квоте после сдачи вступительных испытаний.
Анастасия Крестьянова