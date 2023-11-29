Участниками «Активного долголетия» в Одинцовском округе стали уже более 12,5 тыс человек

Фото: администрация Одинцовского г. о.
Число участников губернаторского проекта «Активное долголетие» в Одинцовском городском округе превысило 12,5 тыс человек. За девять месяцев 2023 года количество долголетов выросло более чем на 30%, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В городском округе работают два клуба «Активного долголетия» – в Одинцове и Звенигороде. Занятия проводятся и в других населённых пунктах. С января было организовано 87 экскурсионных выездов. Самые востребованные направления – «Парк Патриот» в Кубинке, Сергиев Посад, Коломна. Также с начала года на площадках муниципалитета провели 36 мероприятий. Самыми массовыми в этом году стали марафоны скандинавской ходьбы и День пожилого человека», – рассказал замглавы Одинцовского городского округа Олег Дмитриев.Проект реализуется для жителей Подмосковья – женщин с 55 лет и мужчин с 60. Для участников «Активного долголетия» доступно 19 видов активностей, экскурсионные выезды и мастер-классы.
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