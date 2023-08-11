Участники «Активного долголетия» из Чехова побывали в историческом центре Каширы

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова
Участники клуба «Активное долголетие» из Чехова посетили Каширу. Для них организовали познавательную экскурсию, познакомив с историей и достопримечательностями Каширского края. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Михаил Шувалов.
«В краеведческом музее долголеты узнали о связи нашего города с Битвой при Молодях, которая произошла на территории Чехова в XVI веке. В историческом центре Каширы гости услышали рассказ об истории города, посетив одну из его жемчужин – Никитский женский монастырь», – написал Шувалов в своём Telegram-канале.Он добавил, что проект губернатора Московской области Андрея Воробьёва позволяет людям старшего возраста узнавать историю родного края, заниматься спортом, творчеством и оздоровлением.
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Лора Луганская