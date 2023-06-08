Участники благотворительного турнира по футболу собрали более 600 тыс. рублей

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области
В Балашихе на стадионе «Метеор» прошел благотворительный турнир по футболу в поддержку 16-летнего Сергея Коршунова, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Сергей Коршунов — подросток из Балашихи с ограниченными возможностями здоровья, которому требуется помощь. Ему необходимо приобрести инвалидную коляску.
Турнир был организовал в рамках проекта «Благотворительный матч», задачей которого является оказание финансовой помощи детям с ограниченными возможностями здоровья посредством проведения спортивных соревнований.
Участники турнира собрали в этот раз свыше 600 тысяч рублей, на которые организаторы проекта «Благотворительный матч» приобретут Сергею Коршунову инвалидную коляску стоимостью 337 тысяч рублей, а также оплатят курс реабилитации. Кроме Сергея, на собранные деньги организаторы оплатят обследование Егора Шестакова, оплатят курс реабилитации Артемию Куприянову, а 6-летнему Ване Шарапову оплатят проведение анализов.
Проект «Благотворительный матч» на данный момент помог 22 детям с ограниченными возможностями здоровья.