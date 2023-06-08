Участники благотворительного турнира по футболу собрали более 600 тыс. рублей

В Балашихе на стадионе «Метеор» прошел благотворительный турнир по футболу в поддержку 16-летнего Сергея Коршунова, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.



Сергей Коршунов — подросток из Балашихи с ограниченными возможностями здоровья, которому требуется помощь. Ему необходимо приобрести инвалидную коляску.









В спортивных соревнованиях приняли участие 18 команд. Приглашенными гостями благотворительного турнира стали шестикратный чемпион России по футболу Александр Филимонов и обладатель Кубка России по футболу Эрик Яхимович.Турнир был организовал в рамках проекта «Благотворительный матч», задачей которого является оказание финансовой помощи детям с ограниченными возможностями здоровья посредством проведения спортивных соревнований.Участники турнира собрали в этот раз свыше 600 тысяч рублей, на которые организаторы проекта «Благотворительный матч» приобретут Сергею Коршунову инвалидную коляску стоимостью 337 тысяч рублей, а также оплатят курс реабилитации. Кроме Сергея, на собранные деньги организаторы оплатят обследование Егора Шестакова, оплатят курс реабилитации Артемию Куприянову, а 6-летнему Ване Шарапову оплатят проведение анализов.

Проект «Благотворительный матч» на данный момент помог 22 детям с ограниченными возможностями здоровья.