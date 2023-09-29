Участники форума «Единство в согласии» будут развивать народную дипломатию

Фото: Дмитрий Белицкий
Форум стартовал 28 сентября, а 29 сентября в Москве проходит пленарная сессия. В Подмосковье разместились члены делегаций форума. Они живут в регионе, участвуют в стратегических сессиях и заседаниях рабочих групп.
30 сентября делегаты отправятся на экскурсию в парк «Патриот».
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