Участники проекта «Активное долголетие» отметили День бабушек и дедушек

Фото: Минсоцразвития МО
«Активное долголетие» – это 64 современных клуба с пространством для творчества и досуга. Для более чем 260 тыс участников предусмотрены свыше 30 активностей и занятий спортом, 87 экскурсионных маршрутов по всему Подмосковью. Поздравляю наших подмосковных бабушек и дедушек с праздником», – сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.Для гостей мероприятия подготовили выступление сводного хора с участием тысячи долголетов. На площади у дома культуры представили мастер-классы, ярмарки, выставки и фотозоны.
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