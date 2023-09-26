Участники СВО получат бесплатную землю на Камчатке

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия

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Всемирный день здоровья окружающей среды

Всемирный день контрацепции

День встречи со старыми друзьями

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День рождения граммофона

День памяти священномученика Корнилия

Этот праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 5 декабря 2013 года. Основной задачей этого торжества является напоминание о том, какую угрозу представляет собой ядерное оружие для всего живого на планете. Организация призывает к уничтожению ядерного оружия и часто проводит заседания и конференции, на которых призывает страны к ядерному разоружению.Этот день служит напоминанием человечеству о необходимости защищать экологию. Праздник отмечается во всем мире ежегодно. Идея установить торжество возникла в 1986 году в ходе Всемирной конференции по охране окружающей среды. С тех пор к проблемам экологии ежегодно привлекают внимание и напоминают о ее важности.Впервые праздник был отмечен в 2007 году. С инициативой учредить этот день выступили несколько организаций, деятельность которых направлена на решение проблем населения с репродукцией и планированием семьи. Задача праздника состоит в том, чтобы ограничить число абортов и напомнить женщинам об их репродуктивных правах. Контрацепция позволяет избежать беременности в тех случаях, когда женщины не готовы стать матерями, не прибегая к прерыванию беременности.Благодаря дружеским отношениям люди получают положительные эмоции. Примечательно, что в возрасте девяти месяцев человек уже начинает осознавать, что означает дружба. Ученые доказали, что на эмоциональное состояние человека оказывает положительное влияние дружеское общение. Этот день принято провести в кругу товарищей, знакомых, приятелей и тех, кого точно можно назвать другом.Этот инструмент был впервые использован в 1887 году. Именно день установления патента на граммофон считается его Днем рождения. Более ста лет праздник отмечается настоящими любителями музыки. В настоящее время сложно представить, как игла, двигаясь по пластинке, воспроизводила звук. В этот день стоит познакомиться с историей создания музыкального устройства и больше узнать о принципах его работы.Согласно церковному поверью, ангел явился Корнилию во время молитвы. Он сообщил ему, что Бог велел послать людей за Петром. Прибывший в дом Корнилия Петр, начал проповедь о жизни и деяниях Спасителя. Корнилий стал первым из язычников, кто перешел в христианство. Через некоторое время началась борьба с идолопоклонством. Корнилий вошел языческий храм и стал читать молитвы. В эту же минуту началось землетрясение и храм оказался полностью разрушенным. Вскоре все жители приняли христианство. Существует примета: в День памяти Корнилия нельзя играть свадьбы и веселиться. Если в праздник на улице дождь, то можно выйти под него и смочить волосы. Это подарит добрые мысли на весь следующий год и придаст сил.: Степан, Петр, Николай, Илья, Александр