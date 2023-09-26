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Участники СВО получат бесплатную землю на Камчатке

26 сентября 2023, 05:57
Фото: iStock/Mik122

Фото: iStock/Mik122

Участники спецоперации на территории Украины смогут бесплатно получить земельные участки на Камчатке. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.

Министр имущественные и земельных отношений Камчатки Иван Мищенко рассказал, что в настоящее время рассматривается возможность предоставления участникам СВО земельных участков на территории Петропавловска-Камчатского и Елизовского городского поселения.

Уточняется, что военнослужащие уже в текущем году смогут получить участки в посёлках Сосновка, Красный, а также в действующих СНТ.

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#сво
#земля
#участок
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В Госдуме дали россиянам рекомендации по борьбе с поборами в школах
Депутат Лантратова порекомендовала обращаться в Госдуму из-за поборов в школах
26 сентября 2023, 05:24

Фото: iStock/Oleg Elkov

Зампредседателя комитета ГД РФ по просвещению Яна Лантратова напомнила, что принудительные сборы на нужды школы незаконны. Она рассказала родителям российских школьников о способах борьбы с поборами в учебных заведениях, пишет «Лента.ру».
«Если родители сталкиваются с подобным, то сначала можно просто написать заявление директору школы с просьбой объяснить, что это за суммы, на каком основании их требуют и на что планируют потратить. Один экземпляр надо обязательно сохранить себе», — цитирует издание слова собеседницы.

Кроме того, можно обратиться в Рособрнадзор или Департамент образования. Лантратова отметила, что такое обращение не должно быть анонимным, иначе оно не будет рассмотрено.

«Если найдут нарушения, директора оштрафуют», — добавила депутат.

С запросом также можно обратиться к депутатам Госдумы, заключила Яна Лантратова.

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#школы
#родители
#депутаты
#нарушения
#заявление
#госдума
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В Великобритании студент разработал симулятор пениса для начинающих хирургов
26 сентября 2023, 03:47

Фото: iStock/Gumpanat

В Великобритании студент-бакалавр медицинского факультета Цзы Си Ван разработал симулятор пениса для обучения хирургов. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на пресс-релиз Королевского колледжа Лондона.
Симулятор полового органа предназначается для хирургов-урологов, готовящихся к операциям по установке имплантатов. В проекте также принимали участие профессоры из Института биомедицинской инженерии и визуальных наук и компания Boston Scientific, специализирующаяся на производстве медицинских имплантатов.

Отмечается, что симулятор пениса был изготовлен с помощью 3D-принтера и силиконовых форм.

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#студент
#медики
#великобритания
#хирург
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ТАСС: Депутаты Госдумы хотят предоставить студентам бесплатный проезд
26 сентября 2023, 03:33

Фото: iStock/Drazen_Zigic

Депутаты фракции ЛДПР отправили на рассмотрение российского правительства законопроект, благодаря которому студенты техникумов, колледжей и вузов РФ могут получить возможность ездить на общественном транспорте бесплатно. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно предлагаемым изменениям в закон «Об образовании в РФ», студенты, которые обучаются очно по основным программам среднего профессионального и высшего образования, смогут бесплатно ездить на общественном транспорте (кроме такси и маршрутного такси).

Сейчас единых льгот на проезд для студентов очной формы обучения на федеральном уровне не существует. Каждый регион России самостоятельно устанавливает скидки на проезд для студентов, а где-то их вообще нет. Теперь, в случае одобрения законопроекта уже с 1 января 2024 года будут установлены равные условия проезда на всей территории РФ.

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#законопроект
#студенты
#общественный транспорт
#лдпр
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С 1 октября банки помогут ЦБ РФ быстрее выявлять телефонных мошенников
26 сентября 2023, 02:19

Фото: iStock/chingyunsong

Резидент Экспертного клуба ЦСР Глеб Белавин заявил, что с 1 октября вступают в силу новые правила Центробанка, которые позволят быстрее выявлять телефонных мошенников. Об этом пишет «Прайм».
«Это очень правильное действие, может быть, немного запоздалое», — цитирует агентство слова собеседника.

С октября ЦБ РФ будет получать от банков максимально полную информацию о мошеннических переводах и их фигурантах. Ранее банки указывали только конечного получателя похищенных средств. Нововведения же позволят раскрывать информацию о спорных переводах по более чем пятидесяти признакам.

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#мошенники
#банки
#юрист
#цб рф
#жертвы
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Собчак рассказала о звонке Кадырова
26 сентября 2023, 01:20

Фото: сайт Кремля

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в своём Телеграм-канале рассказала, что ей позвонил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По словам Ксении, разговор длился около сорока минут и проходил в режиме видеосвязи. В ходе беседы чеченский лидер похвалил своего сына Адама за избиение Никиты Журавеля, которого ранее арестовали за сожжение Корана.

«Он молодец, он повел себя как настоящий мужчина», — процитировала Собчак слова Кадырова.

Он добавил, что не будет наказывать сына за такой поступок, однако «если суд решит, что Адам виновен, значит он понесет наказание по всей строгости закона».

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#мужчина
#кадыров
#избиение
#сын
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Какой сегодня праздник: что было 26 сентября, кто отмечает именины
26 сентября 2023, 00:05

Фото: iStock/LanaSweet

26 сентября отмечается сразу несколько праздников в России и мире. В этот день стоит вспомнить об окружающей среде, экологии и опасности применения ядерного оружия. Редакция «Радио 1» расскажет, какие еще торжества приурочены к этому дню и какие приметы стоит соблюдать.

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия


                                                                                                                                   Фото: istock/dzika_mrowka

Этот праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 5 декабря 2013 года. Основной задачей этого торжества является напоминание о том, какую угрозу представляет собой ядерное оружие для всего живого на планете. Организация призывает к уничтожению ядерного оружия и часто проводит заседания и конференции, на которых призывает страны к ядерному разоружению.

 

Всемирный день здоровья окружающей среды   

 
Этот день служит напоминанием человечеству о необходимости защищать экологию. Праздник отмечается во всем мире ежегодно. Идея установить торжество возникла в 1986 году в ходе Всемирной конференции по охране окружающей среды. С тех пор к проблемам экологии ежегодно привлекают внимание и напоминают о ее важности.

 

Всемирный день контрацепции

 
Впервые праздник был отмечен в 2007 году. С инициативой учредить этот день выступили несколько организаций, деятельность которых направлена на решение проблем населения с репродукцией и планированием семьи. Задача праздника состоит в том, чтобы ограничить число абортов и напомнить женщинам об их репродуктивных правах. Контрацепция позволяет избежать беременности в тех случаях, когда женщины не готовы стать матерями, не прибегая к прерыванию беременности.
 

День встречи со старыми друзьями


                                                                                                                 Фото: iStock/Ridofranz
 
Благодаря дружеским отношениям люди получают положительные эмоции. Примечательно, что в возрасте девяти месяцев человек уже начинает осознавать, что означает дружба. Ученые доказали, что  на эмоциональное состояние человека оказывает положительное влияние дружеское общение. Этот день принято провести в кругу товарищей, знакомых, приятелей и тех, кого точно можно назвать другом.

 

День рождения граммофона


Этот инструмент был впервые использован в 1887 году. Именно день установления патента на граммофон считается его Днем рождения. Более ста лет праздник отмечается настоящими любителями музыки. В настоящее время сложно представить, как игла, двигаясь по пластинке, воспроизводила звук. В этот день стоит познакомиться с историей создания музыкального устройства и больше узнать о принципах его работы.

День памяти священномученика Корнилия


Согласно церковному поверью, ангел явился Корнилию во время молитвы. Он сообщил ему, что Бог велел послать людей за Петром. Прибывший в дом Корнилия Петр, начал проповедь о жизни и деяниях Спасителя. Корнилий стал первым из язычников, кто перешел в христианство. Через некоторое время началась борьба с идолопоклонством. Корнилий вошел языческий храм и стал читать молитвы. В эту же минуту началось землетрясение и храм оказался полностью разрушенным. Вскоре все жители приняли христианство. Существует примета: в День памяти Корнилия нельзя играть свадьбы и веселиться. Если в праздник на улице дождь, то можно выйти под него и смочить волосы. Это подарит добрые мысли на весь следующий год и придаст сил.

Именины: Степан, Петр, Николай, Илья, Александр
 
#храм
#праздник
#семьи
#люди
#эмоции
#оон
#ядерное
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Федор Конюхов впервые в мире переплывет океан на катамаране на солнечной энергии
25 сентября 2023, 22:48

Фото: iStock/mr-fox

Путешественник Федор Конюхов рассказал журналистам, что собирается впервые в истории перейти Тихий океан в одиночку на катамаране на солнечной энергии с научной программой по исследованию микропластика.
«Я ухожу на шесть месяцев, у меня программа — микропластик в океане. Я пойду на катамаране, это будет на солнечных батареях», — цитирует РИА Новости слова Конюхова.

На официальном сайте путешественника уточняется, что на первом этапе экспедиции он преодолеет путь от Канарских до Карибских островов через Атлантический океан, а на втором — через Тихий океан от Чили до Австралии.

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#путешествие
#мужчина
#австралия
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«Правильно сделал»: Кадыров признал, что его сын Адам избил поджигателя Корана
Кадыров признал, что его сын Адам избил обвиняемого в сожжении Корана
25 сентября 2023, 20:50

Фото: istock / globalmoments

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 25 сентября в своём телеграм-канале опубликовал пост, в котором признал факт того, что его сын Адам Кадыров избил поджигателя Корана Никиту Журавеля. Чеченский глава добавил, что «не любит недосказанность».

«Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», – выразил мнение глава Чечни.
Рамзан Кадыров также добавил, что в Российской Федерации действует закон, который защищает Священные Писания и религиозные ценности граждан охраняются на высшем уровне. 

Напомним, что Журавель сжег Коран 4 мая по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей и снял это на камеру, после чего отправил видео сотрудникам СБУ. СК возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих и задержал поджигателя.  Позже, в середине августа, Журавель, находясь в СИЗО в городе Грозный, обратился к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с заявлением, что его избил сын Рамзана Кадырова.  

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В Госдуме предложили строже наказывать за распространение фейков о публичных персонах

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США ввели санкции против крупнейшего в мире производителя титановой продукции
Санкции США коснулись компании ВСМПО-Ависма , производящей продукцию из титана
25 сентября 2023, 20:14

Фото: iStock/sasha85ru

США ввели санкции против крупнейшего производителя титановой продукции, компании ВСМПО-Ависма из Свердловской области. Об этом свидетельствуют данные Федерального реестра официальным документов американского правительства.
Такая мера привела к приостановке экспорта титановой продукции в США.

Ранее сообщалось, что Минторг США ввёл санкции против пяти российских и 23 зарубежных компаний. В России ограничения коснулись ООО «Грант Инструмент», «СМТ Айлоджик», ООО «Девайс Консалтинг», ВСМПО-АВИСМА и «Стрелой».

Кроме того, ввести дополнительные антироссийские санкции может и Южная Корея, которая недовольна переговорами России и КНДР о военном сотрудничестве. 

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