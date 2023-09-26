Участники СВО получат бесплатную землю на Камчатке

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Участники спецоперации на территории Украины смогут бесплатно получить земельные участки на Камчатке. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.
Уточняется, что военнослужащие уже в текущем году смогут получить участки в посёлках Сосновка, Красный, а также в действующих СНТ.
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