Участники СВО смогут перейти на бюджет в российских вузах

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В Минобрнауки РФ разработали проект для перевода с платного обучения на бюджетное в российских вузах для студентов-участников спецоперации. Документ можно найти на официальном сайте правовой информации.
Также документ предусматривает перераспределение вакантных бюджетных мест в высших учебных заведениях таким образом, чтобы студенты-участники спецоперации смогли обучаться бесплатно.
Кроме того, за прохождение контрактной военной службы и участии в боевых действиях на Украине вузы будут добавлять абитуриентам до десяти дополнительных баллов к поступлению. Такие рекомендации опубликовали в Минобрнауки РФ.
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«Мы и дальше будем работать над созданием условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников СВО», — подчеркнул глава ведомства Валерий Фальков.
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Андрей Гаврилов