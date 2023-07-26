Участники СВО смогут пройти реабилитацию в санаториях Крыма

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«В Крыму активно развит оздоровительный туризм – к примеру, здесь находится 32 специализированных санатория, где проходят лечение и реабилитацию участники СВО – такие учреждения могут единоразово предоставить до 18 тысяч койко-мест», - прокомментировал ситуацию Аксенов.
На встрече также обсудили развитие образовательной, спортивной и туристической сфер. По словам Аксенова, уже сейчас количество мест в санаторных учреждениях, в том числе детских, достигает 58 тысяч.
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