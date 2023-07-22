Участнику СВО из Химок передали рисунки воспитанников детского сада

Фото: Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Заместитель главы Химок Денис Юрков вручил участнику спецоперации Анатолию К. благодарственное письмо и рисунки воспитанников детского сада.
Отмечается, что военнослужащий прибыл домой на время своего отпуска и посетил парк Толстого, где вместе с супругой прокатился на новом колесе обозрения.
Анатолий К. в числе первых хотел вступить в ряды участников СВО, однако службу пришлось отложить из-за рождения дочери. Участник СВО сообщил, что отсутствовал дома 9 месяцев, из которых 2,5 находился на учениях вместе с другими военнослужащими.
В рамках акции «Письмо солдату» воспитанники дошкольных учреждений в Химках готовят для участников СВО рисунки и послания. Маленькие химчане желают военнослужащим быстрее вернуться домой с победой.
В Химках продолжается набор добровольцев для заключения контракта с Минобороны РФ. На службу приглашают граждан старше 19 лет, которые не имеют противопоказаний по состоянию здоровья.
Для военных по контракту предусмотрена единовременная выплата в размере 600 тысяч рублей. Кроме того, во время обучения в полевых лагерях выплачивается довольствие до 80 тысяч рублей, а при выполнении задач в зоне специальной военной операции ежемесячная зарплата составляет 200 тысяч рублей. Также участникам СВО выдается удостоверение участника боевых действий, который включает в себя полный пакет льгот – коммунальные, налоговые, медицинские, а также ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии. Подробная информация размещена на сайте: https://контрактмо.рф/. Также можно обратиться в военкомат городского округа Химки по адресу: проспект Мира,11 или позвонить по номеру 8 (495) 575-87-96.
Ранее по поручению губернатора Андрея Воробьёва в Балашихе был открыт пункт отбора на военную службу по контракту. В едином центре кандидаты из Московской области и других регионов России могут подать заявление, пройти медицинское обследование, получить необходимые консультации, а также пройти военную подготовку. Потенциальным контрактникам предоставляют трехразовое питание и проживание. В центре оборудованы учебные классы, спортзал, уличный спортивный городок. Заключить контракт о прохождении воинской службы могут жители любого региона страны.
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Доброволец рассказал о причинах своего прихода в Центр подготовки контрактников в Балашихе
Анатолий К. в числе первых хотел вступить в ряды участников СВО, однако службу пришлось отложить из-за рождения дочери. Участник СВО сообщил, что отсутствовал дома 9 месяцев, из которых 2,5 находился на учениях вместе с другими военнослужащими.
В Химках продолжается набор добровольцев для заключения контракта с Минобороны РФ. На службу приглашают граждан старше 19 лет, которые не имеют противопоказаний по состоянию здоровья.
Для военных по контракту предусмотрена единовременная выплата в размере 600 тысяч рублей. Кроме того, во время обучения в полевых лагерях выплачивается довольствие до 80 тысяч рублей, а при выполнении задач в зоне специальной военной операции ежемесячная зарплата составляет 200 тысяч рублей. Также участникам СВО выдается удостоверение участника боевых действий, который включает в себя полный пакет льгот – коммунальные, налоговые, медицинские, а также ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии. Подробная информация размещена на сайте: https://контрактмо.рф/. Также можно обратиться в военкомат городского округа Химки по адресу: проспект Мира,11 или позвонить по номеру 8 (495) 575-87-96.
Ранее по поручению губернатора Андрея Воробьёва в Балашихе был открыт пункт отбора на военную службу по контракту. В едином центре кандидаты из Московской области и других регионов России могут подать заявление, пройти медицинское обследование, получить необходимые консультации, а также пройти военную подготовку. Потенциальным контрактникам предоставляют трехразовое питание и проживание. В центре оборудованы учебные классы, спортзал, уличный спортивный городок. Заключить контракт о прохождении воинской службы могут жители любого региона страны.
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Екатерина Коршунова