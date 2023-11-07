Участница Pussy Riot Люся Штейн заочно арестована за фейки о ВС РФ

Конкурс СМИ «Слово в защиту» 2023 проводится по инициативе Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

Конкурс направлен на улучшение освещения проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности.

«Хочу поблагодарить всех, кто освещает события на правозащитную тему. Вы не только поднимаете сложные и важные вопросы наших жителей и тем самым помогаете их решать, но и занимаетесь важной просветительской деятельностью», — поделилась омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская.

Участники будут соревноваться в трех номинациях «Правовое просвещение», «Профессия — правозащитник» и «Лучший правовой блог». Работы принимаются до 15 ноября на электронную почту upch_press@mosreg.ru с пометкой «На конкурс».





Стоит отметить, что к творческому соревнованию будут допущены работы, которые опубликованы с 1 ноября 2022 года по 1 октября 2023 года.

Кроме этого, награждение победителей состоится в декабре 2023 года.





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