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Участница Pussy Riot Люся Штейн заочно арестована за фейки о ВС РФ

07 ноября 2023, 11:49
Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест участницы группы Pussy Riot Людмилы (Люси) Штейн по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Обвиняемая объявлена в международный розыск.

Ранее ходатайство о заочном аресте бывшего муниципального депутата Люси Штейн поступило в суд от органов следствия, сообщает ТАСС. Басманный суд постановил избрать меру пресечения для обвиняемой по части 2 статьи 207.3 УК РФ в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Время ареста будет исчисляться с момента экстрадиции Штейн в Россию либо с момента ее задержания на территории РФ.

В середине мая 2022 года Штейн была объявлена в федеральный розыск. Ранее Преображенский районный суд приговорил ее к одному году ограничения свободы за нарушение санитарных норм в ходе проведения несанкционированной акции. После этого Штейн покинула Россию.

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* Выполняет функции иноагента в РФ
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Волонтеры Подмосковья организовали акцию «Доброе дело. Добрые письма»
07 ноября 2023, 12:37

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Волонтеры Подмосковья организовали акцию «Доброе дело. Добрые письма» в рамках выставки-форума «Россия». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Любой желающий мог написать письмо с пожеланиями бойцам в зону СВО в специальной зоне на стенде Московской области в 75-м павильоне ВДНХ.

«На выставке  «Россия»  Волонтёры Подмосковья работают с первого дня, и сейчас они стали инициаторами важной акции - «Доброе дело. Добрые письма». Все послания со словами поддержки будут переданы нашим бойцам «за ленточку» с ближайшей партией гуманитарного груза», - отметил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

Стоит отметить, что с начала акции на форуме было написало свыше 300 писем для военнослужащих. 

Кроме этого, на выставке желающие могут узнать о достижениях региона, посетить комнаты с видеокапсулами, а также поиграть в игру-стратегию, которая сделана на принципах работы ЦУР и портала «Добродел».

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Почетный гражданин Московской области Борис Громов отмечает юбилей
07 ноября 2023, 12:12

Фото: пресс-служда админитсрации губернатора Московской области

Почетный гражданин Московской области Борис Всеволодович Громов празднует 80-летие. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Московской области.
Борис Всеволодович родился 7 ноября 1943 года.  Он является героем Советского Союза,  награждён орденом Ленина, двумя орденами Боевого Красного Знамени, орденом Красной звезды, орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Почета, орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, медалями и иностранными орденами.

С 1989 года стал народным депутатом СССР. Также в декабре 2003 г. вошёл в состав президиума Государственного совета Российской Федерации и стал депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации второго созыва.

Кроме этого, благодаря инициативе Громова была создана Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое Братство». 

Стоит отметить, что Борис Громов 12 лет занимал пост губернатора Московской области.

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#подмосковье
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Врачи рассказали о состоянии Юрия Соломина
Юрий Соломин находится в реанимации, медики оценили его состояние как тяжелое
07 ноября 2023, 11:51

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин находится в реанимации одной из московских больниц, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом РИА Новости сообщили РИА Новости в больнице.
Отмечается, что Соломин находится в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением кровообращения мозга. 

Ранее сообщалось, что Юрия Соломина экстренно госпитализировали с инсультом в Москве вчера, 6 ноября. 

В июне актёру и режиссёру исполнилось 88 лет. Юрий Соломин известен по фильмам «Обыкновенное чудо» и «Адъютант его превосходительства». Выступал режиссёром «Ревизора» и «Скандального проишествия в Брикмилле». Также Юрий Соломин театральный педагог и худрук Государственного академического Малого театра России с 1988 года.

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#режиссёр
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1,3 тысячи новых автобусов вышли на маршруты «Мострансавто»
07 ноября 2023, 11:43

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

За 2023 год на маршруты «Мострансавто» вышли 1,3 тысячи новых автобусов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Подмосковье растет и меняется, появляются новые микрорайоны <…>. Мы стараемся регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто» и закупать современные автобусы, в которых пассажирам комфортно и зимой, и летом. В прошлом году на маршруты в разных муниципалитетах области вышли 435 автобусов, а в этом году в 3 раза больше – 1,3 тыс. Последняя партия из 40 транспортных средств среднего класса отправилась в Домодедово, Одинцово, Долгопрудный, Химки, Богородский, Балашиху, Павловский Посад, Мытищи и другие территории. <…> », - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Кроме этого, весь новый транспорт оснащен механической аппарелью,в салоне оборудованы места с креплениями для инвалидных колясок,а также кнопки связи с водителем.

Стоит отметить, что первоочередно новые транспортные средства выходят на маршруты с большим количеством пассажиров, на которых требуется замена автобусов на новые современные модели.

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#маршруты
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открыт прием заявок на участие в конкурсе СМИ «Слово в защиту»
07 ноября 2023, 11:31

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Конкурс СМИ «Слово в защиту» 2023 проводится по инициативе Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

Конкурс направлен на улучшение освещения проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности.


«Хочу поблагодарить всех, кто освещает события на правозащитную тему. Вы не только поднимаете сложные и важные вопросы наших жителей и тем самым помогаете их решать, но и занимаетесь важной просветительской деятельностью», — поделилась омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская.


Участники будут соревноваться в трех номинациях «Правовое просвещение», «Профессия — правозащитник» и «Лучший правовой блог». Работы принимаются до 15 ноября на электронную почту upch_press@mosreg.ru с пометкой «На конкурс».


Стоит отметить, что к творческому соревнованию будут допущены работы, которые опубликованы с 1 ноября 2022 года по 1 октября 2023 года.

Кроме этого, награждение победителей состоится в декабре 2023 года.


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Омбудсмен Фаевская проверила доступную среду в Красногорске
07 ноября 2023, 10:51

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская проверила доступность общественного транспорта для инвалидов в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

Ирина Фаевская совместно с руководителем общественной организации инвалидов «Колесница» провела рейд по проверке автобусов и доступность городской среды для маломобильных граждан.

«Не так давно произошел инцидент в Нахабино, когда инвалиду-колясочнику отказали в проезде на общественном транспорте. Поэтому мы решили лично проверить доступность городского транспорта для такой категории наших жителей. Важно, чтобы любой человек имел возможность свободного передвижения. <…> Но к сожалению, водитель, несмотря на то, что прошел обучение, не смог обеспечить безопасность пассажиру внутри салона и предоставить систему крепления для кресла-коляски» , — отметила Ирина Фаевская. 

Стоит отметить, что в Московской области большинство низкопольного транспорта адаптированно для инвалидов, но проблемой остается незнание персонала, как помогать маломобильным гражданам.


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Компания Nike обвинила New Balance в краже технологии производства кроссовок
07 ноября 2023, 10:38

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Компания Nike подала в суд на New Balance и Skecers. Представители известной фирмы обвиняют конкурентов в том, что те использовали при производстве верхних частей кроссовок запатентованную технологию Nike Flyknit.
Ранее подобные иски компания также предъявила фирмам Adidas,Puma и Lululemon. В иске юридического отдела производителя спортивной одежды указано, что конкуренты при производстве своей продукции использовали технологию, ранее запатентованную Nike, передает Reuters. Отмечается, что указанная технология Nike Flyknit позволяет создавать спортивную обувь с отличными эксплуатационными характеристиками, одновременно способствуя сокращению количества используемых материалов и производственных отходов.

В публикации указано, что Adidas и Puma сумели урегулировать иски, предъявленные им компанией Nike. Решение по делу против фирмы Lululemon пока не вынесено.

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#обувь
#технологии
#компании
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В Госдуме предложили финансово поощрять женщин, отказавшихся от аборта
Депутат Госдумы Хамзаев предложил поощрять отказавшихся от аборта женщин
07 ноября 2023, 10:11

Фото: istock / Natalia Kuzina

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил выплачивать деньги россиянкам, которые отказались от аборта. . Об этом сказано в его обращении, которое он направил заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой, сообщает РИА Новости.

«Предлагаю к рассмотрению идею финансового поощрения женщин, решивших родить ребенка вместо ранее принятого решения сделать аборт, с последующей передачей ребенка на воспитание Государству», — приводит издание текст обращения Хамзаева. 
Депутат считает, что сохранение жизни ребенка является главным в стратегии по сокращению количества абортов в РФ.

Отмечается, что депутат ГД рассматривают предложения по изменению статьи 56 ФЗ «Искусственное прерывание беременности», согласно которой каждая женщина сама решает вопрос о материнстве.

Ранее эксперт ВОЗ предупредила о возможном дефиците экстренных контрацептивов в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Ярмарка самодельных изделий «Ежевика» прошла в Мытищах
07 ноября 2023, 10:03

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

В Мытищах прошел традиционный дизайн‑маркет «Ежевика». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Ярмарка проходила 4 ноября в Мытищинской галерее искусств.

Для жителей и гостей округа Участники дизайн‑маркет «Ежевика» участники маркета презентовали украшения, аксессуары, игрушки, брошки, свечи, мыло, шоколад и косметику. Любой желающий мог посмотреть понравившуюся вещь, а съедобные изделия можно было даже продегустировать.

«Сегодня мы показываем, насколько произведения наших творческих людей необычные и самобытные. Символично, что ярмарка проходит в День народного единства, потому что наш проект тоже объединяет граждан разных национальностей и разных видов творчества. Когда люди объединяются – это всегда хорошо и всегда получается что-то доброе и прекрасное», -  отметила основатель дизайн-маркета «Ежевика» Лидия Никогосян.

Кроме этого, в рамках ярмарки для детей были организованы творческие мастер-классы.

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