Участница войны из Мытищ Роза Салихджанова отметила 106-летие

Фото: Минсоцразвития МО
Подмосковная долгожительница Роза Агмальевна Салихджанова отметила день рождения – 106 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
«В 1940 году Роза Агмальевна окончила Московский стоматологический институт и была отправлена по распределению в Ленинград врачом в местную поликлинику. В годы Великой Отечественной войны девушка попала в батальон связи под Ленинградом и после начала блокады работала в госпитале. После эвакуации из северной столицы до окончания войны проходила службу в госпитале Средней Азии», – говорится в сообщении.
Сейчас Роза Салихджанова живет в Мытищах. У неё шесть внуков, 13 правнуков и четыре праправнука. В ведомстве её поздравили с днём рождения, пожелав здоровья и отличного настроения.
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Лора Луганская