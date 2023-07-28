Учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют для спецзадач

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Гендиректор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский заявил, что учебно-боевой самолет Як-130 будет модернизирован для последующего выполнения специальных задач. Об этом пишет РИА Новости.
Як-130 был разработан в качестве учебного самолета, однако сейчас он позиционируется при экспорте как легкий штурмовик.
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