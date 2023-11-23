Ученые доказали внеземное происхождение материала известного кулона Тутанхамона

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Сокровища, найденные в гробнице египетского фараона, издавна были предметом научного интереса. Международная группа ученых определила, что загадочное желтое стекло, из которого был изготовлен кулон Тутанхамона, образовалось в результате удара метеорита о пески Ливийской пустыни.
С помощью современных технологий и сверхмощного увеличения группа исследователей из Германии, Египта и Марокко пришла к выводу, что обнаруженные в расплавленном стекле кристаллические решетки минерала оксид циркония могли образоваться только при температуре свыше 2,5 тысячи градусов Цельсия и давлении в 130 тысяч атмосфер. Данные условия возможны при атомном взрыве и падении метеорита. Учитывая возраст находок, ученые остановились на версии метеорита. Однако теперь перед ними стоит новая загадка: в ливийской пустыне нет метеоритных кратеров.
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Александр Бойцов