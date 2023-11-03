Ученые из Дубны получили премии губернатора Подмосковья

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Дубненские ученые получили премии губернатора Московской области в сфере науки, технологии, техники и инноваций. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Напомним, конкурс на соискание премий губернатора Московской области для молодых ученых и специалистов проходит на протяжении 12 лет. За эти годы премию получили более 170 человек.
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