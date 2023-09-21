Ученые из Китая нашли неизвестный вирус на дне Марианской впадины

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По словам ученых, найденный вирус является самым глубинным из известных бактериофагов в мировом океане. Микроорганизм выделили из осадка с глубины 8,9 километра.
Исследователи заявили, что открытый вирус инфицирует бактерии типа Halomonas. После деления клетки генетический материал копируется и распространяется дальше. Обнаруженный вирус идентифицировали как VB_HmeY_H4907.
Кроме того, ученые заявили, что на глубине океана может существовать ранее неизвестное вирусное семейство. Сделанное открытие вновь подтверждает насколько океан мало исследован.
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