Ученые назвали самые страшные в истории кино фильмы ужасов

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Группа ученых в рамках специального проекта Science of Scare (англ. «Искусство страха» - ред.) сумела на основе тщательного анализа данных определить, какой фильм объективно является наиболее страшным.
В исследовании приняли участие 250 добровольцев, которые просматривали фильмы ужасов, ранее отобранные экспертами. Каждый из испытуемых был снабжён датчиком сердцебиения, сообщает издание MoneySuperMarket. Авторы проекта объяснили, что повышающийся пульс говорит о том, что происходящее на экране быстрее разгоняет кровь у зрителей, что означает, что растут возбуждение и страх в качестве составляющих инстинкта «Бей или беги».
Наиболее частый пульс у участников эксперимента возникал при просмотре фильма режиссера Скотта Дерриксона «Синистер» с Итаном Хоуком в главной роли. По сюжету писатель и его семья переезжают в старый дом, где находит видеозаписи, приоткрывающие тайну страшного прошлого особняка. Потом новые жильцы и сами оказываются в опасности.
На второй строчке по степени устрашения расположился фильм «Астрал: Онлайн» Роба Сэвиджа. Третье место заняла картина «Паранормальные явления. Скинамаринк» Кайла Эдварда Болла. В топ самых страшных фильмов также вошли «Астрал», «Заклятие», «Реинкарнация», «Улыбка», «Шесть демонов Эмили Роуз», «ООО «Дом Ада», «Два, три, демон, приди!», «Спуск», «Заклятие 2», «Оно» (2014). Странно, что на верхних строчках этого пугающего хит-парада не оказалось старой, но от того не ставшей менее страшной картины Романа Полански «Ребенок Розмари».
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Наиболее частый пульс у участников эксперимента возникал при просмотре фильма режиссера Скотта Дерриксона «Синистер» с Итаном Хоуком в главной роли. По сюжету писатель и его семья переезжают в старый дом, где находит видеозаписи, приоткрывающие тайну страшного прошлого особняка. Потом новые жильцы и сами оказываются в опасности.
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Александр Бойцов