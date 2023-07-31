Ученые определили возраст самого эротического человеческого обычая

Поцелуи — это одна из древнейших традиций в человеческом обществе, которая прослеживается в разных культурах и расах на протяжении тысячелетий. Если ранее считалось, что этот обычай появился в Индии около полутора тысяч лет назад, то сейчас ученые полагают, что поцелуй примерно на тысячу лет «старше».