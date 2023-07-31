Ученые определили возраст самого эротического человеческого обычая

Фото: istockphoto/Panupong Piewkleng
Поцелуи — это одна из древнейших традиций в человеческом обществе, которая прослеживается в разных культурах и расах на протяжении тысячелетий. Если ранее считалось, что этот обычай появился в Индии около полутора тысяч лет назад, то сейчас ученые полагают, что поцелуй примерно на тысячу лет «старше».
Хотя упоминания о поцелуях встречаются только в письменных источниках обществ со сложным устройством, ученые считают, что такие жесты проявления нежности и близости могли распространяться в разных культурах и обществах, возникая независимо друг от друга, передает РИА Новости. Распространиться на весь мир этому обычаю помогла миграция народов и взаимное влияние различных культур.
Одна из гипотез говорит об эволюционном значении поцелуя. Ученые связывают его с химическими сенсорами на языке и губах, которые помогали выбирать партнера. Специальные пучки нейронов «считывали» информацию из слюны партнера, а далее организм подсознательно делал выбор: подходит такой человек для совместной жизни и продолжения рода или нет.
Поцелуй не всегда является носителем сексуального подтекста. У разных народов и обществ он может иметь разные культурные и символические значения. Поцелуй остается самой нежной и романтической традицией, которая связывает людей и культуры на протяжении многих веков.
Читайте также:
В Китае женщина оглохла на одно ухо после поцелуя возлюбленного
В Великобританию тюремщицу арестовали за поцелуй с убийцей
Дерматолог объяснил, чем можно заразиться при поцелуе
Одна из гипотез говорит об эволюционном значении поцелуя. Ученые связывают его с химическими сенсорами на языке и губах, которые помогали выбирать партнера. Специальные пучки нейронов «считывали» информацию из слюны партнера, а далее организм подсознательно делал выбор: подходит такой человек для совместной жизни и продолжения рода или нет.
Читайте также:
В Китае женщина оглохла на одно ухо после поцелуя возлюбленного
В Великобританию тюремщицу арестовали за поцелуй с убийцей
Дерматолог объяснил, чем можно заразиться при поцелуе
Александр Бойцов