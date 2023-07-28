Ученые оживили червя, пролежавшего 46 тысяч лет в сибирской вечной мерзлоте

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Ученые вдохнули жизнь в червя-нематоду, который пролежал около 46 тысяч лет в вечной мерзлоте в Сибири. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Исследовали нашли червя в районе Колымы в Сибири. Он находится в вечной мерзлоте на глубине 40 метров, по полученным данным, около 46 тысяч лет.
Таким образом, данное открытие представляет особенную ценность для понимания процесса эволюции, так как выживание отдельных особей может со временем привести к возрождению вымерших видов.
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«Этот маленький червь может встать в очередь на получение рекорда Гиннеса за то, что оставался в состоянии анабиоза намного дольше, чем кто-либо считал возможным», — рассказал руководитель исследования Теймураз Курцчалия.
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Элина Позднякова