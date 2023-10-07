Ученые создали точнейшую карту затонувшего материка Зеландия

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Ученые считают Новую Зеландию лишь малой частью огромного осколка Гондваны, почти полностью скрытого под водой. С помощью морских экспедиций и данных космических спутников удалось воссоздать точную карту затонувшего материка.
Новозеландский ученый Ник Мортимер, посвятивший жизнь исследованию региона, в своей статье рассказал, что с морских подводных плато Кэмпбелл и Челленджер, расположенных по обе стороны от Новой Зеландии, во время экспедиций специальными земснарядами были подняты образцы горных пород, позволяющие определить границы затонувшего материка. Позже Мортимер и его коллега Хамиш Кэмпбелл издали книгу «Зеландия: мы открыли континент», где подробно описывались очертания затонувшего материка, приводились данные о его площади и рельефе и даже была отображена его подробная карта. Публикация вызвала настоящую мировую сенсацию в научном сообществе.
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