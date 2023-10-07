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Ученые создали точнейшую карту затонувшего материка Зеландия

07 октября 2023, 12:32
Фото: istockphoto/Nastco

Фото: istockphoto/Nastco

Ученые считают Новую Зеландию лишь малой частью огромного осколка Гондваны, почти полностью скрытого под водой. С помощью морских экспедиций и данных космических спутников удалось воссоздать точную карту затонувшего материка.

Много миллионов лет назад на Земле был один гигантский материк Гондвана, объединявший Африку, Южную Америку, Антарктиду и Австралию. Постепенно под воздействием тектонических и геомагнитных процессов внутри планеты он распадался на отдельные части, сообщает РИА Новости. Около 80 миллионов лет назад, когда по Земле еще бродили динозавры, восточная окраина огромного континента испытала мощное растяжение и ее буквально разорвало на блоки: Австралию, Антарктиду и самый южный материк — Зеландию.

Новозеландский ученый Ник Мортимер, посвятивший жизнь исследованию региона, в своей статье рассказал, что с морских подводных плато Кэмпбелл и Челленджер, расположенных по обе стороны от Новой Зеландии, во время экспедиций специальными земснарядами были подняты образцы горных пород, позволяющие определить границы затонувшего материка. Позже Мортимер и его коллега Хамиш Кэмпбелл издали книгу «Зеландия: мы открыли континент», где подробно описывались очертания затонувшего материка, приводились данные о его площади и рельефе и даже была отображена его подробная карта. Публикация вызвала настоящую мировую сенсацию в научном сообществе.

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МИД РФ: журналист Гасюк благополучно вернулся в Россию после нападения на Кипре
МИД РФ: Россия ответит на недопустимое отношение к журналистам в странах НАТО
07 октября 2023, 11:04

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Корреспондент «Российской газеты» Александр Гасюк, на которого напали кипрские полицейские, благополучно вернулся в Россию. Об этом ТАСС сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.
Напомним, что полицейские на Кипре напали на российского журналиста около дома, где он проживает с семьёй. В результате нападения, Гасюк получил травмы. Причиной такого поведения полицейских стала их уверенность в том, что журналист проживает на территории государства нелегально. Они также угрожали ему депортацией.

В российском ведомстве отметили, что во все профильные международные организации будет направлена информация о недопустимом отношении к российским журналистам, которое наблюдается в странах НАТО. 

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В Москве проведут первую в сезоне противогололедную обработку дорог
В Москве ночью проведут первую в сезоне противогололедную обработку дорог
06 октября 2023, 23:27

Фото: Минтранс МО

Первую противогололедную обработку дорог в Москве проведут в ночь на субботу. Это решение было объявлено в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Согласно прогнозу синоптиков, из-за дождя и ожидаемого понижения температуры воздуха до минус 2 градусов в ночь на субботу и утром возможно образование гололедицы на дорогах. В связи с этим прогнозном было принято решение провести первую в текущем сезоне противогололедную обработку дорог.

Особое внимание будет уделено состоянию опасных участков на улично-дорожной сети, таких как мосты, тоннели, низинные места, набережные, эстакады, путепроводы, крутые подъемы и спуски, а также площадки торможения на остановках общественного транспорта.

Планируется начать работы по противогололедной обработке примерно в 3:00 утра в субботу. Водителей просят проявить максимальное внимание, соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и не создавать препятствий для коммунальных служб.

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1,2 тонн плодов собрали в Подмосковье в ходе акции «Тут едут яблоки и арбузы!»
06 октября 2023, 22:58

Фото: МинЖКХ МО

В ходе экологической акции «Тут едут яблоки и арбузы! Прямо на переработку!» собрали 1,2 тонн плодов. В этом году она длилась более 1,5 месяцев – с 8 августа до 30 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Акцию традиционно проводят в последний месяц лета и первый месяц осени. Цель – не допустить на придомовых контейнерных площадках навалов сезонных отходов. Дачники, садоводы и продавцы овощей могли отправить избытки урожая яблок и арбузов прямо на переработку.
 
«В этом году за время акции участники сдали на переработку более 2 тыс кубометров плодов, а это почти 1200 тонн или 27 железнодорожных полувагонов. Все сданные жителями яблоки и арбузы направили на вторничную переработку для нужд сельского хозяйства: на корм свиньям или на производство компоста», – рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
 
В ходе акции региональные операторы расставили на территории Подмосковья специальные бункеры для сбора фруктов и ягод. Все адреса были размещены на их сайтах. Также бункеры были установлены на площадках для сбора крупногабаритного мусора проекта «Мегабак».

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#московская область
#подмосковье
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Для пригородных поездов Ленинградского направления временно изменят расписание
06 октября 2023, 22:07

Фото: МТППК

Для пригородных поездов Ленинградского направления с 6 по 12 октября изменится расписание на участке Елизаровка – Вышний. Причина – проведение работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Пригородные поезда на участке Москва – Тверь и Москва – Конаково, а также на участке Тверь – Бологое Московское и Тверь – Торжок будут ходить по изменённому расписанию. Часть поездов будет отменена.
Вместо отменённых пригородных поездов на участке Калашниково - Лихославль с 6 по 12 октября назначили компенсационные автобусы», – уточнили ведомстве. 
Пассажиров заранее попросили планировать поездки и уточнять расписание на сайте.
 
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#поезда
#расписание
#вокзал
#подмосковье
#московская область
#транспорт
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ВЦИОМ: 74 процента россиян уверены в способности Путин обеспечить стабильность
06 октября 2023, 21:26

Фото: kremlin.ru

Подавляющее большинство россиян уверены в способности главы РФ Владимира Путина обеспечить стабильность в стране, свидетельствует из результатов опроса ВЦИОМ.
По данным ВЦИОМ, 79 процентов граждан России убеждены, что Владимир Путин подходит на роль президента лучше, чем другие политики. 

При этом, 72 процента опрошенных считают, что Путин много делает для страны и людей, и только 21 процент не разделяют этой позиции. 

К разговору о личностных качествах российского лидера, большинство граждан РФ (89 процентов) посчитали Путина спокойным. 

Согласно опросу, который ВЦИОМ проводил в апреле 2023 года, 80,1 процент жителей России на вопрос о доверии главе государства ответили положительно, отрицательный ответ дали 16,1 процентов респондентов.

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#владимир путин
#вциом
#рф
#россияне
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Сыну Кадырова присвоили звание «Героя Чечни»
06 октября 2023, 21:09

Фото: kremlin.ru

Сыну чеченского лидера Рамзана Кадырова Адаму Кадырову присвоили звание «Героя Чечни», об этом рассказал депутат Госдумы Адам Делимханов в своем Telegram-канале.
«Я с большим удовольствием поздравляю моего ДОРОГОГО ПЛЕМЯННИКА, ВНУКА Первого Президента ЧР, Героя России АХМАТА-ХАДЖИ КАДЫРОВА (ДАЛА цуьнан гIазот къобал дойла), АДАМА РАМЗАНОВИЧА КАДЫРОВА с присвоением высшего звания Чеченской Республики - Герой Чеченской Республики!», - прокомментировал ситуацию Делимханов.

Он также отметил, что Кадыров наизусть выучил Коран, отлично проявляет себя в учебе, интересуется языками и историей, а также достиг колоссальных успехов в спорте. 

Напомним, 25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлен процесс избиения арестованного за сожжение Корана Никиты Журавеля. На ролике видно, как его сын, 15-летний Адам Кадыров наносит сидящему на стуле молодому человеку несколько ударов — в том числе ногами в голову. Глава Чечни похвалил юношу за этот поступок. Позже, МВД отказало в возбуждении уголовного дело на сына Кадырова за избиение Журавеля.

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Правительство РФ утвердило особый порядок въезда в страну для граждан Украины
06 октября 2023, 20:07

Фото: iStock/Sner

Правительство России утвердило особый порядок въезда на территорию РФ для граждан Украины из третьих стран, об этом сообщается в документе, который оказался в распоряжении «РИА Новости».
«С полуночи 16 октября для граждан Украины, прибывающих в Россию из третьих стран, вводится особый порядок въезда. Он утвержден распоряжением правительства. Это временная мера, направленная на обеспечение безопасности жителей нашей страны в сложивших геополитических условиях», - отмечается в тексте документа.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым граждане Украины могут пересекать границу России без оформления виз на основании внутреннего или заграничного украинского паспорта, дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна.

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#граница
#россия
#украина
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Старшеклассников пригласили в ОЭЗ «Дубна» определиться с выбором профессии
06 октября 2023, 20:06

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Старшеклассников наукограда пригласили в Конгресс-центр особой экономической зоны «Дубна», чтобы рассказать о программе «Моя будущая профессия». Она реализуется на площадке ОЭЗ при поддержке Фонда президентских грантов, сообщил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
«Кадры для предприятий и организаций наукограда, в том числе для компаний-резидентов особой экономической зоны, нужно готовить, начиная со школьной скамьи. Главная цель – чтобы наши ребята после учёбы в вузах и колледжах возвращались в родной город, жили и работали в Дубне, становились успешными в выбранной профессии», – написал Тихомирова в своём телеграм-канале. 
Образовательная программа включает лекции о науке, экологии, развитии предпринимательства и социальной сферы. Наставники помогают школьникам воплотить их идеи в перспективные проекты.

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#московская область
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Дети из образовательного кластера в Долгопрудном представили Воробьёву свои проекты
06 октября 2023, 19:56

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Учащиеся естественно-научного образовательного кластера в Долгопрудном представили губернатору Московской области Андрею Воробьёву свои проекты. Глава региона открыл в Физтех-лицее самый большой в России детский Технопарк.
Так, ученик 10 класса Арсений Маметьев продемонстрировал роботов-футболистов.
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«Этим проектом я занимаюсь с восьмого класса, с тех пор как приехал сюда из Ростова-на-Дону. Тут и радиоуправляемый робот, и автономные, они играют в футбол. После окончания лицея планирую поступать в Физтех. Мне нравится программирование и инженерия», – рассказал Арсений. 
Один из партнёров Физтех-лицея – компания Geoscan, которая оборудовала крупную лабораторию в технопарке.
«Там будет практически полностью представлен линейный ряд наших беспилотных воздушных судов. Ребята, проходя обучение, узнают, что такое программирование, конструкционные решения в области беспилотной авиации, смогут освоить настоящий полёт аппаратов в различных условиях. Мы в основном делаем промышленную технику, предназначенную для аэрофотосъемочных работ, магниторазведки, для широкого спектра промышленности. А на рынке дронов для обучения являемся одними из лидеров», – рассказал сотрудник группы компаний Geoscan, оператор БПЛА Владислав Володин.
Физтех-лицей был создан в 2014 году, его учредители – Московская область и МФТИ. Это школа нового типа для одаренных детей в области физико-математических наук и инженерной деятельности. Там создана среда, максимально раскрывающая творческий потенциал каждого ученика. Лицей работает в лучших традициях знаменитой системы МФТИ: в нём сочетаются высокий уровень академического образования, олимпиадная подготовка и научные исследования.
 
Сейчас в лицее обучается около 1100 детей со второго по 11 классы из 45 регионов России. Основные профили – физико-математический, информационно-технологический, физико-химический и биохимический, инженерный, социально-экономический и лингвистический. С восьмого класса начинается предпрофильное обучение, а в 10-11 ребята уже обучаются по выбранным направлениям.
 
6 октября губернатор открыл в Физтех-лицее в Долгопрудном самый большой в России детский Технопарк. Он стал последним элементом естественно-научного образовательного кластера, созданного по инициативе главы региона. Начальная школа на 425 детей была открыта в сентябре 2022 года, а кампус на 200 мест - в сентябре 2023-го. 

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