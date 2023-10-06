Ученикам ограничат доступ к смартфонам на уроках

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Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Олег Смолин считает, что смартфоны должны разрешаться для использования на уроках только в учебных целях, и в остальных случаях их использование следует ограничивать. Об этом он заявил в интервью «Ленте.ру».
Смолин также отметил, что некоторые школы уже проводят эксперименты, позволяя учащимся оставлять смартфоны в специальных местах перед уроками, если они не нужны для учебных задач. По его мнению, для реализации такой инициативы не требуется отдельного закона, а можно обойтись подзаконным актом.
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