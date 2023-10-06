Ученикам ограничат доступ к смартфонам на уроках

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Олег Смолин считает, что смартфоны должны разрешаться для использования на уроках только в учебных целях, и в остальных случаях их использование следует ограничивать. Об этом он заявил в интервью «Ленте.ру».