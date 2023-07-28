Ученица химкинского лицея выиграла «Путешествие мечты» в финале конкурса «Большая перемена». 

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Аксинья Герастова из Химкинского Лицея № 21 стала победительницей и выиграла поездку по России.
Финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» проходил в международном детском центре «Артек», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.
В течение 4 дней участники решали финальные кейсы, как командные, так и индивидуальные. Также для юных финалистов была предусмотрена обширная развлекательно-образовательная программа: встречи с интересными спикерами (спортсменами, топ-менеджерами, известными ведущими) и творческие мероприятия.
От Московской области участниками финала стали 25 учеников 5-7 классов, из них 12 человек стали победителями, а 13 — призерами. Всего в заключительном этапе приняли участие 700 школьников со всей страны.
После завершения конкурса все победители и призеры остались отдыхать на 8-й смене в «Артеке».
В рамках «Путешествия мечты» победительница из Санкт-Петербурга отправится во Владивосток, увидит Уральские горы, Карелию, озеро Байкал, космодром Восточный, а также примет участие в образовательной и культурной программе «Большой перемены» вместе с остальными победителями конкурса.
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«Помню, как у себя в профиле конкурса увидела письмо «Поздравляем, ты в финале!». Всего 700 человек прошло на финал, который прошел в стране мечты «МДЦ Артек». Опыта участия в аналогичных конкурсах у меня раньше не было, и даже не было знакомых, которые участвовали ранее. 18 июля состоялось открытие финала «Большой перемены» в «МДЦ Артек». И уже 19 июля у нас был конкурсный день. С утра до вечера мы решали индивидуальные и групповые кейсовые задания», — поделилась победительница Аксинья Герастова.
От Московской области участниками финала стали 25 учеников 5-7 классов, из них 12 человек стали победителями, а 13 — призерами. Всего в заключительном этапе приняли участие 700 школьников со всей страны.
После завершения конкурса все победители и призеры остались отдыхать на 8-й смене в «Артеке».
В рамках «Путешествия мечты» победительница из Санкт-Петербурга отправится во Владивосток, увидит Уральские горы, Карелию, озеро Байкал, космодром Восточный, а также примет участие в образовательной и культурной программе «Большой перемены» вместе с остальными победителями конкурса.
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Алиса Сергиенко