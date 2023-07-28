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Ученица химкинского лицея выиграла «Путешествие мечты» в финале конкурса «Большая перемена»

28 июля 2023, 13:40

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

Аксинья Герастова из Химкинского Лицея № 21 стала победительницей и выиграла поездку по России.
Финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» проходил в международном детском центре «Артек», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.
«Помню, как у себя в профиле конкурса увидела письмо «Поздравляем, ты в финале!». Всего 700 человек прошло на финал, который прошел в стране мечты «МДЦ Артек». Опыта участия в аналогичных конкурсах у меня раньше не было, и даже не было знакомых, которые участвовали ранее. 18 июля состоялось открытие финала «Большой перемены» в «МДЦ Артек». И уже 19 июля у нас был конкурсный день. С утра до вечера мы решали индивидуальные и групповые кейсовые задания», — поделилась победительница Аксинья Герастова.

В течение 4 дней участники решали финальные кейсы, как командные, так и индивидуальные. Также для юных финалистов была предусмотрена обширная развлекательно-образовательная программа: встречи с интересными спикерами (спортсменами, топ-менеджерами, известными ведущими) и творческие мероприятия.

От Московской области участниками финала стали 25 учеников 5-7 классов, из них 12 человек стали победителями, а 13 — призерами. Всего в заключительном этапе приняли участие 700 школьников со всей страны.

После завершения конкурса все победители и призеры остались отдыхать на 8-й смене в «Артеке».

В рамках «Путешествия мечты» победительница из Санкт-Петербурга отправится во Владивосток, увидит Уральские горы, Карелию, озеро Байкал, космодром Восточный, а также примет участие в образовательной и культурной программе «Большой перемены» вместе с остальными победителями конкурса.

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Владимир Путин направил приветствие участникам «Территории смыслов»
Президент России Владимир Путин обратился к участникам образовательного форума «Территория смыслов»
28 июля 2023, 14:23

Фото: Радио 1

27 июля в городе Солнечногорске Московской области состоялось открытие Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов» платформы Росмолодёжь. Об этом сообщает пресс-служба форума «Территория смыслов».
В пятый раз он проходит на территории Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». 

«Проведение ваших встреч стало доброй традицией. Они объединяют целеустремлённую, открытую, готовую к большим свершениям молодёжь. Ребят с активной жизненной позицией, которые хотят идти в ногу со временем, приобретать новые знания, вносить достойный личный вклад в развитие нашей страны. И "Территория смыслов" предоставляет для этого самое широкое поле возможностей – благодаря насыщенной образовательной программе, гостям, наставникам, состоявшимся профессионалам – которые щедро делятся знаниями и богатым практическим опытом», – говорится в послании президента России. 



Также, участников с открытием форума поздравили руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева, первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов, а также заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин. 

«В этом году форум проходит под лозунгом «Мы можем больше, когда #МЫВМЕСТЕ», и эта идея проходит через все восемь смен «Территории смыслов». У каждой смены своя концепция, символ и задача. Например, журналистам и блогерам предстоит предложить идеи для развития медиаотрасли в России, культурологам и представителям креативных индустрий – сформировать культурный код современного российского искусства, а молодым политикам и управленцам придумать инструменты для повышения интереса молодежи к государственной службе», - отметил Алексей Агафонов. 
 
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Синоптик Вильфанд рассказал о погоде в Москве на выходных
28 июля 2023, 14:23

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В субботу, 29 июля, ожидаются сильные дожди. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT.
Сейчас Москва находится между двумя циклонами, но к выходным они пройдут, что приведёт к резкому понижению температуры до +19… +20 градусов по Цельсию. Ожидаются сильные порывы ветра до 15–18 м/с и гроза во второй половине дня.

В воскресенье погодные условия вновь резко изменятся, отмечает Вильфанд в беседе с RT. Температура воздуха прогреется до +23… +25 градусов, ожидается малая облачность, без осадков.

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#гроза
#погода
#дождь
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Подать запрос в подмосковный фонд пространственных данных теперь можно онлайн
28 июля 2023, 14:17

Фото: Мингосуправления и ИТ МО

Новая услуга появилась на подмосковном портале госуслуг. Желающие получить материалы из фонда пространственных данных региона могут подать заявление в режиме онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Форма запроса очень простая, заполнение займёт всего несколько минут. Решение поступит в личный кабинет на региональном портале. 
 
Пространственные данные содержат информацию о природных, искусственных и других объектах – зданиях, сооружениях – и явлениях, местоположение которых можно определить. В фонд включены пространственные данные, полученные в результате геодезических работ, аэро- и космических съёмок. Это сведения о состоянии ландшафта, особенностях местности, объектах недвижимости и так далее. Такие данные могут понадобиться для строительства, развития территорий, исследования окружающей среды.  
 
Предоставление пространственных данных и материалов, содержащихся в фонде пространственных данных Московской области» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Чтобы оформить заявление, нужно иметь усиленную квалифицированную электронную подпись. 

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#искусственный интеллект
#госуслуги
#подмосковье
#московская область
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Пенсии, сбор и выплаты детям: что изменится в России с 1 августа
С 1 августа в России вступят в силу новые законы и правила
28 июля 2023, 14:13

Фото: IStock/artisteer

С 1 августа 2023 года в России вступят в силу новые законы и правила, которые касаются различных сфер жизни граждан. Изменения затронут пенсии, транспорт, туризм и другие области жизни россиян. Подробнее о том, как жизнь граждан изменится в августе 2023 года, — в материале «Радио 1»

Увеличение размера пенсии с 1 августа 

С 1 августа 2023 года работающие пенсионеры смогут рассчитывать на повышение своих пенсий. Это не просто индексация, а дополнительное повышение пенсий, которые рассчитываются исходя из социальных отчислений получателей трудовой пенсии за предыдущий год. Прибавка не может превышать трёх пенсионных баллов, а максимальная прибавка составит чуть более 372 рублей. 

Пенсионеры старше 80 лет, чей юбилей приходится на июль, тоже могут рассчитывать на повышение своих пенсий в августе. Фиксированная часть выплаты будет увеличена вдвое, и все неработающие пенсионеры, достигшие установленного возраста, получат дополнительную выплату в размере 7567 рублей. В данном случае жилой район не имеет значения.

Дополнительные выплаты для семей с детьми 

Пособие в размере 7 тысяч рублей с 1 августа смогут получить семьи из Московской области. Она положена многодетным семьям с тремя и более детьми, которые признаны нуждающимися. Выплата рассчитывается на каждого ребёнка и будет начислена дополнительно к единовременной субсидии в 3 тысячи рублей, выдаваемую на подготовку к 1 сентября.

Рассчитывать на неё смогут семьи, в которых среднедушевой доход ниже 17277 рублей.

Туристический сбор в российских городах

С 1 августа в нескольких городах России начнёт действовать туристический сбор. Гости должны будут платить по 100 рублей за каждый день нахождения в городе. Курортный сбор в качестве эксперимента будет действовать в Санкт-Петербурге до 31 декабря 2024 года. 

Сбор не будут платить ветераны, инвалиды войны, удостоенные знаков Героев, инвалиды I и II групп, малоимущие семей, больные туберкулёзом и те, кто приехал в город на лечение.

Внедрение цифрового рубля

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Согласно документу, он появится в стране с 1 августа, и теперь у российской валюты будет три формы: наличная, безналичная и цифровая. Подробнее о том, что такое цифровой рубль, зачем он нужен россиянам и государству «Радио 1» рассказывало в этом материале.  

Повышение утилизационного сбора на автомобили  

С 1 августа 2023 года утилизационный сбор для автомобилей увеличится. Размер сбора будет зависеть от мощности двигателя и затронет новые и подержанные автомобили. Согласно новому тарифу, объём отходов, собираемых юридическими лицами, значительно увеличится — со 178,4 до 300 тысяч рублей для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания объёмом до 2 литров; с 281,6 до 844 тысяч рублей — для моторов объёмом от 2 до 3 литров, электромобилей от 32,6 до 3 литров и выше. Владельцы автомобилей премиум-класса будут платить от 970 000 рублей до 1,1 миллиона рублей.

Запрет на трансляцию звуковой рекламы 

С 25 августа 2023 года вступит в силу запрет на трансляцию звуковой рекламы на наружных рекламных установках. Он затронет рекламу, которую размещают на стенах и крышах зданий, а также на вышках сотовой связи. 
Нарушителям закона будет грозить штраф от 4 до 500 тысяч рублей. 

Повестки о мобилизации 

Недавно правительство России утвердило новую форму повестки по мобилизации. Там теперь будет напоминание об указе президента главы РФ Владимира Путина «о частичной мобилизации». Также в повестке говорится об уголовной ответственности и «временными мерами» за уклонение (например, запретом на выезд из страны и использование транспорта). Раньше военкоматы использовали стандартные повестки, которые выписывают и обычным срочникам.

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#пенсии
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Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой Дмитровского округа
28 июля 2023, 14:09

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой Дмитровского городского округа Ильёй Поночевным.
Глава Дмитровского округа доложил губернатору Подмосковья о строительстве школы в жилом комплексе «Мечта». 
«Дмитровский городской округ — всем хорошо известный и популярный, со своей рекреационной, туристической, промышленной жизнью. Знаю, что вы ведёте несколько заметных программ по благоустройству, строительству школ - об одной из которых, в ЖК «Мечта», прошу вас рассказать подробнее. Её долго ждут жители. В каком она состоянии, когда мы её сдаём?», — спросил Андрей Воробьёв в ходе общения с главой.
Школа, строящаяся в жилом комплексе «Мечта» в селе Озерецкое, рассчитана на 550 учеников. 
 «По ЖК «Мечта» ситуация на сегодняшний день такая: подъездные дороги готовы на 90%, газовая котельная — на 95%, во всю идет благоустройство школьного стадиона. Корпус здания уже построен, работы по фасаду завершены, частично они выполнены и по оконным блокам. Идёт внутренняя отделка, установка оборудования. Мы поставили нашим подрядчикам задачу — успеть все сделать до 1 сентября, хотя контракт предусмотрен до конца года», — доложил глава Дмитровского окурга Илья Поночевный. 
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Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный проверил ход масштабных работ в Дмитровском филиале Московского областного медицинского колледжа №1.

Глава Дмитровского округа Поночевный рассказал предпринимателям о мерах поддержки.
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#жк
#дмитровский городской округ
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В Красногорске усилили контроль за несанкционированным сбросом строительных отходов
28 июля 2023, 14:00

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков поручил усилить контроль за несанкционированным сбросом строительных отходов
Строительные отходы не относятся к твердым коммунальным отходам, поэтому для их сброса нужно специальное разрешение. 

Сотрудники администрации дежурят и проводят ежедневные мониторинги камер видеонаблюдения муниципалитета, подключенных к системе «Безопасный регион» для оперативного реагирования в случае несанкционированного сброса, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
«За последние 2 месяца сотрудниками УМВД совместно с администрацией муниципалитета Красногорск задержано около 20 водителей грузовых и легковых автомобилей, совершивших сброс мусора. Это правонарушение квалифицируется статьей 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления», — сказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по округу Красногорск Александр Жидков. 
Согласно статье об административных правонарушениях за незаконный выброс мусора из автотранспорта предусмотрена административная ответственность. Штрафы для физических лиц могут достигать 70 тысяч рублей, для юридических – до 200 тысяч рублей с возможностью конфискации транспорта.

Перевозить строительные отходы можно после получения специализированного талона. Сделать это можно онлайн по ссылке.

В качестве орудий правонарушения автомобили помещаются на штрафстоянку.

Сообщить о незаконном сбросе строительных и других отходов можно сообщить по телефону 8 (495) 562 85 31.

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#безопасный регион
#красногорск
#автомобили
#отходы
#онлайн
#коап
#штрафы
#сотрудники
#правонарушения
#рф
#служба
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Совфед одобрил право подмосковных властей эвакуировать неправильно припаркованные машины
28 июля 2023, 14:00

Фото: Istockphoto / WHPics

Сенаторы одобрили закон, разрешающий властям Подмосковья эвакуировать на штрафстоянки припаркованные с нарушениями автомобили. Закон вносит изменения в КоАП.
«Часто спасательным службам нужно подъехать к человеку, оказавшемуся в беде, а им препятствуют неправильно припаркованные автомобили. Есть случаи, когда вывоз мусора невозможен из-за перегороженного проезда. Таким образом, из-за одного-двух автомобилей возникают проблемы у сотен людей. Опыт Москвы и Санкт-Петербурга показал, что после передачи полномочий вопрос решается оперативнее. Машины эвакуируются, дворы разгружаются», – пояснил зампред Мособлдумы Олег Рожнов
Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов пояснял, что от жителей региона поступает большое количество жалоб на неправильную парковку. Автомобилей в Подмосковье много, а выписывать штрафы могут только инспекторы ГИБДД. Однако их число ограничено. Решение о передаче полномочий позволит снизить нагрузку на инспекторов ГИБДД и оперативнее реагировать на нарушения. 
 
Сейчас такая практика успешно реализуется в Москве и Санкт-Петербурге. При этом Подмосковье занимает среди регионов страны второе место по численности населения и величине автопарка.
 
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Автоэксперт Моржаретто назвал Японию одним из главных источников б/у машин для россиян

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#подмосковье
#московская область
#игорь брынцалов
#мособлдума
#автомобили
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Опрос: Россияне готовы отказаться от своего авто в пользу каршеринга и такси
28 июля 2023, 13:56

Фото: iStock/petovarga

Опросы «Ситидрайв» и А2:Reseach показали, что большинство россиян с водительскими правами не хотят покупать личный автомобиль, а те, у кого он уже есть, готовы найти альтернативу.
Лишь 8% респондентов, имеющих водительские права, собираются купить автомобиль. Остальные объяснили, что не планируют этого делать из-за отсутствия времени на содержание (37%), высокой стоимости самого тс и его комплектующих (20%), проблем с поиском парковочных мест (12%).

При этом 43% опрошенных, у которых уже есть автомобиль, выразили желание отказаться от него, если найдётся более выгодная и удобная альтернатива. Так, 35% назвали каршеринг самой практичной заменой собственному авто, 33% заявили, что удобнее ездить на такси, а 31% рассматривает долгосрочную аренду. Последняя, в свою очередь, позволяет не тратить дополнительные средства на ОСАГО, ТО и другие услуги (33%), даёт водителю широкий выбор автомобилей с возможностью ежедневного изменения своего выбора.

Кроме того, «Газета.Ru» приводит данные опроса, согласно которым 69% опрошенных водителей вынуждены ежегодно тратить на автомобиль от 51 до 150 тысяч рублей, не учитывая заправку и крупный ремонт.

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#автомобиль
#каршеринг
#водительские опрос
#такси
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Российские туристы в Батуми спели протестующим «Катюшу» прямо с палубы лайнера
28 июля 2023, 13:55

Фото: istockphoto/bruev

Пассажиры круизного лайнера Astoria Grande, прибывшего накануне в порт Батуми из Сочи, ответили протестующим на берегу представителям оппозиции коллективным исполнением песни «Катюша». Об этом рассказал один из находившихся на борту судна туристов.
Запели пассажиры когда корабль уже отходил от причала, сообщил россиянин в беседе с корреспондентом РИА Новости. В это время на берегу собралось около 50 человек и стали что-то скандировать. По словам туриста, его соотечественникам на палубе это не понравилось и они решили немного «потроллить» протестующих.

«Мы стали кричать: «Спасибо за все!», «До новых встреч!», «Мы вас тоже любим!». Поскольку дело происходило сразу после ужина, наш сытый и довольный народ решил спеть для «провожающих» хорошую песню и хором затянул «Катюшу». У них из динамиков тоже звучала какая-то народная музыка, но наш импровизированный хор пел намного громче и полностью заглушил ее», — рассказал собеседник агентства.

Россиянин также отметил, что несмотря на недовольство протестующих прибытием корабля, никаких драк и стычек не было, все было очень мирно и спокойно, а на набережной дежурила полиция.

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#полиция
#музыка
#корабль
#пассажиры
#хор
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