Ученые из Дубны вышли на международный уровень

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О том, как отечественные ученые работают в синергии с зарубежными партнерами, физик рассказал 13 июля 2023 года на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь «Квантовый мир» в ходе панельной сессии.
«Россия должна в течение ближайших 10—15 лет выстроить свое технологическое пространство с объемом около одного миллиарда человек. Для этого нужны реальные партнерства с пространством доверия и без диктата. Монополии будут умирать», — заявил президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета; профессор кафедры прикладного анализа международных проблем Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России) Андрей Безруков.Дубна и ЦЕРН (Европейская организация ядерных исследований) — пример альянса вокруг мирного исследования окружающего мира, что свидетельствует о цеховой солидарности, которая сохранилась у ученых, несмотря на политику.
Спикеры также констатировали, что для специалистов и научных работников зарплата вторична. Они едут для самореализации туда, где есть интересные задачи и проекты, а «утечка мозгов» — это и международный опыт, и среда общения. Без мобильности и обмена опытом научная среда невозможна.
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