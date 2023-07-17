Ученые из Химок стали призерами корпоративного чемпионата Роскосмоса

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Чемпионат проходил с 7 по 14 июля в Санкт-Петербурге.
Сотрудники НПО имени Лавочкина заняли 2 место в общекомандном зачете.
Перед началом чемпионата участники прошли образовательные программы-тренинги. Также, участники участвовали в двух этапах командной сессии «Решение будущего» – корпоративная работа специалистов ракетно-космической отрасли, в рамках которых команды участников должны были создать концепцию детского лагеря, которая бы способствовала повышению интереса школьников к работе в космической отрасли и решить технические задачи.
VIII корпоративный чемпионат дает возможность сотрудникам космической отрасли реализоваться, получить дополнительную мотивацию и рассказать о своих идеях и повысить производительность труда.
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