Учёные рассказали об аномальных погодных условиях в мире

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За прошедшую неделю рекордные погодные условия наблюдались по всему миру. «Аргументы недели» собрали данные и подвели итоги.
В Индии в результате стихийных бедствий затопило несколько городов, по улицам плавают крокодилы. В Европе, США и Китае объявлен красный уровень опасности из-за жары. Так в Греции ожидается самая высокая температура воздуха за всю историю метеонаблюдений в стране – 46 градусов по Цельсию. В Германии река Эльба обмелела настолько, что показались «голодные камни» – отметки, которые несколько веков ставили люди, сообщая о засухе и голоде. Продолжать список можно и дальше, но настолько аномальной погоды не наблюдалось уже много десятков лет.
Учёные предупреждают о грядущем продовольственном кризисе, вызванным засухой. Это сильно отразится на экономике многих стран мира, продукты резко поднимутся в цене, уточняет издание «Аргументы недели».
Кроме того, наносят вред природе и люди. В России внесли законопроект, разрешающий вырубать деревья, окружающие озеро Байкал. К счастью, нашлось много противников такого беспредела и принятие закона перенесли до сентября. Учёные из Академии наук России и совет Общественной палаты РФ пытаются противостоять данной ситуации, которая разрушит экосистему крупнейшего озера в мире.
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Учёные предупреждают о грядущем продовольственном кризисе, вызванным засухой. Это сильно отразится на экономике многих стран мира, продукты резко поднимутся в цене, уточняет издание «Аргументы недели».
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Анастасия Чинкова