Учёные рассказали об угрозе для 2 млрд человек, которая возникла из-за таяния ледников

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Таяние ледников в горной системе Гиндукуш в Гималаях несёт угрозу существованию 2 млрд человек, проживающим на территориях, где текут идущие с этих гор реки
К таким выводам пришли учёные Международного центра комплексного развития горных районов (ICIMOD).
Гиндукуш располагается на территории Афганистана и Пакистана. Несколько горных вершин достигают высоты свыше 7 тысяч м.
За последние 10 лет гималайские ледники таяли на 65% быстрее, чем десятилетием раньше. Если не начать сокращение выбросов из-за жизнедеятельности человека, то к концу 21 века ледники растают уже на 80%. Это сократит запасы пресной воды как минимум в 12 реках 16 стран региона.
Также в Гиндукуше сокращается площадь вечной мерзлоты, из-за чего участятся оползни.
Ранее The New York Post опубликовало «пророчества» Ванги о ядерной катастрофе. Статью под заголовком «Слепой мистик Баба Ванга сделала ужасающее предсказание о ядерной катастрофе в 2023 году» опубликовали на сайте NYP.
Гиндукуш располагается на территории Афганистана и Пакистана. Несколько горных вершин достигают высоты свыше 7 тысяч м.
Также в Гиндукуше сокращается площадь вечной мерзлоты, из-за чего участятся оползни.
Ранее The New York Post опубликовало «пророчества» Ванги о ядерной катастрофе. Статью под заголовком «Слепой мистик Баба Ванга сделала ужасающее предсказание о ядерной катастрофе в 2023 году» опубликовали на сайте NYP.
Мария Фирсова