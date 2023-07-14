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Ученый Болков допустил появление в России штамма коронавируса, который убивает кошек

14 июля 2023, 17:57

Фото:istockphoto/Anna Kendik

Кошачий коронавирус, из-за которого на Кипре погибли 300 тысяч кошек, может добраться и до России.
Об этом в беседе с «Известиями» рассказал старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков.

Газета Daily Mail сообщала, что 300 тысяч кошек погибли от кошачьего инфекционного перитонита, являющегося штаммом коронавируса. По словам учёного Болкова, это может быть новый подвид вируса или крупная локальная вспышка.

«Вирус вполне может добраться до России. Передается ли он не только через животных, но и через человека, и через какое время он окажется в нашей стране, зависит от конкретного вируса», — считает Михаил Болков.
В свою очередь член-корреспондент Академии наук РТ Альберт Ризванов рассказал, что инфекционный перитонит кошек, вызывающийся коронавирусом, это известное заболевание.
«Это одна из ведущих причин гибели кошек от инфекций. Очень многие кошки серопозитивны, то есть у них есть антитела на этот коронавирус. И они даже могут быть носителями. В отличие от COVID-19 заболевание протекает у животных очень долго, то есть несколько недель может протекать бессимптомно», — рассказал Альберт Ризванов.
Ранее ученые из Университета Макмастера нашли и выделили первую живую культуру лекарственно-устойчивого патогена Candida auris из ушей бездомных собак.

Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Fungi.Candida auris была впервые зарегистрирована в Японии в 2009 году. Данный тип дрожжей является устойчивым ко многим противогрибковым препаратам. Грибок считается крайне опасным. После заражения вызывает тяжелые инфекции. По данным специалистов, каждый третий пациент с серьезными инфекциями C. auris умирает.

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#кошки
#животные
#питомцы
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В Китае казнена воспитательница детского сада за отравление детей
14 июля 2023, 17:55

Фото: iStock/awdebenham

В Китае казнили воспитательницу детского сада за то, что она подсыпала нитрит натрия в кашу детям. Приговор привел в исполнение народный суд средней ступени города Цзяоцзо провинции Хэнань. Об этом сообщает издание «Пэнпай».
Из сообщения следует, что обвиняемая Ван Юнь была воспитательницей в детском саду, где она поссорилась с одним из преподавателей. Тогда она решила отомстить обидчику. 27 марта 2019 года она подсыпала нитрит натрия в кашу для детей из его группы, после чего 25 из них попали в больницу с отравлением. Позже один ребенок скончался.

Во время следственных действий выяснилось, что еще в 2017 году женщина во время ссоры с мужем добавила в его воду нитрит натрия. Он также отравился, но остался жив.

Таким образом, согласно сообщению, воспитательница была приговорена к смертной казни и накануне приговор был приведен в действие.

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#Китай
#казнь
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Депутат Буцкая предложила назначить омбудсмена, отвечающего за аттракционы
14 июля 2023, 17:40

Фото: iStock/Oleg Elkov

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая заявила, что в России должен быть омбудсмен по безопасности, отвечающий в том числе за аттракционы, передает РИА Новости.
Она также отметила, что сейчас большое количество вопросов находится на рассмотрении, а также вопрос, касающийся порядка лицензирования аттракционов. Буцкая считает, что омбудсмен по вопросам безопасности и технического регулирования необходим.

«Должен быть кто-то, кто бы на себя взял ответственность», — отметила депутат.

Буцкая дополнила, что функцию омбудсмена по вопросам безопасности может выполнять отраслевая ассоциация.

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#аттракционы
#омбудсмен
#Госдума
#депутат
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Опрос: У большинства россиян есть дресс-код на работе
14 июля 2023, 17:34

Фото: istockphoto.com/ALotOfPeople

Совместный опрос проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» показал, что у 73% россиян есть рекомендации к форме одежды.
При этом, лишь у 8% сотрудников дресс-кода нет в принципе, а 12% заявили о наличии мягких рекомендаций по форме одежды.

Как передаёт Газета.ру, в среднем 62%россиян на покупку деловой одежды тратят чуть более одной зарплаты в год. Обновляют одежду по потребности 57% опрошенных.

Самой популярной одеждой среди респондентов стали рубашки, поло и футболки, если их использование допустимо.

До этого аналитики ПАО «Группа Ренессанс Страхование» и исследовательского центра «Зарплаты.ру» провели опрос и установили, что 58% россиян за последние полгода стали чаще задерживаться на работе. Наиболее часто задерживаются на работе бухгалтеры и финансисты (66%), работники сфер строительства и недвижимости (62%), менеджеры по продажам (53%), сотрудники отдела маркетинга и PR (50%), IT-специалисты (50%).

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#общество
#опрос
#одежда
#офис
#работа
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Школьников Подмосковья приглашают принять участие в Национальной технологической Олимпиаде
14 июля 2023, 17:31

Фото: istockphoto / Ridofranz

Стартовала предварительная регистрация на Национальную технологическую Олимпиаду для школьников 8-11 классов.

С этого года на Национальной технологической Олимпиаде открывактся пять новых направлений: «Технологии компьютерного зрения и цифровые сервисы», «Цифровое месторождение», «Цифровая гидрометеорология», «Квантовый инжиниринг» и «Инфохимия», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Принять участие в Олимпиаде могут подмосковные школьники с 8 по 11 класс. Бонусом для победителей олимпиады станет 100 баллов на ЕГЭ и льготы при поступлении в высшие учебные заведения.

Оставить заявку на участие в девятом сезоне Национальной технологической олимпиады можно на сайте. 

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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#Школьник
#учеба
#образование
#олимпиада
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С начала года в России увеличилось число обращений к психологу
14 июля 2023, 17:20

Фото: istockphoto.com/g-stockstudio

Исследование Страхового Дома ВСК продемонстрировало, что в этом году россияне стали чаще обращаться к психологам.
Так, в среднем проведённых консультаций в месяц в этом году выросло на 54%.

Как передаёт Газета.ру, в топ наиболее беспокоящих россиян проблем вошли вопросы личных отношений с партнёром, эмоциональный спектр, тревожное состояние, личностные, возрастные и семейные кризисы и т.д.

Самая большая доля обращений к психологам в 2023 году была зафиксирована в московском регионе, Якутии, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Тульской области, Коми, Краснодарском крае.

До этого кандидат психологических наук Александр Кононов заявил, что перед сном лучше читать приключения, сказки, а также романтические повести и рассказы, поскольку такая литература не требует серьёзных мыслительных процессов, и после неё легче уснуть.

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#Школьник
#учеба
#образование
#олимпиада
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Депутат Емельянов предложил не отпускать мужчин на СВО без согласия их жён
14 июля 2023, 17:18

Фото:istockphoto/SeventyFour

Депутат Липецкого областного совета Анатолий Емельянов предлагает не отпускать состоящих в браке мужчин на СВО без согласия их жён.
Об этом сообщается в официальном сообществе регионального отделения партии ЛДПР во «ВКонтакте».
 
Поводом для этого предложения стало обращение, которое поступило к депутату от одной из горожанок. За 2 недели до этого её супруг ушёл на СВО добровольцем, заключив контракт с Минобороны.
 
Женщина пожаловалась, что она осталась одна с четырьмя детьми.
 
Емельянов планирует обратиться в военное ведомство с предложением расширить набор документов, которые необходимы для поступления на службу. Он считает, что нужно добавить к существующему пакету заявление жён, в котором они подтверждают свою осведомленность о намерениях мужей. Такая практика уже существует в подразделении «Ахмат», пишет "Лента. Ру".

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#СВО
#муж
#жена
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Мурашко сообщил, что вспышка менингококковой инфекцией в Свердловской области локализована
14 июля 2023, 17:02

Фото: iStock/demaerre

Руководитель Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко сообщил, что вспышка менингококковой инфекции локализована в Свердловской области.
16 заразившихся находятся под наблюдением медиков в удовлетворительном состоянии.  Они вовремя обратились за медицинской помощью. Это позволило вовремя выявить контактные лица.
 
По словам Михаила Мурашко, больные получили необходимую терапию, чтобы остановить развитие более тяжелых течений инфекции, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге было зафиксировано 15 случаев менингококковой инфекции, два из которых — летальные. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Сообщается, что среди работников ПАО «Уралхиммаш» был обнаружен один бессимптомный носитель инфекции. На данный момент осмотрено более 1200 человек.В связи с распространением инфекции проводится вакцинация по эпидемическим показаниям.

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#Свердловская область
#Мурашко
#Минздрав
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В Подмосковье приступят к сносу 6 аварийных объектов
14 июля 2023, 17:02

Фото: istockphoto / Media Raw Stock

Министерство имущественных отношений Московской области приняло решение о сносе шести аварийных зданий на территории региона.
На территории Московской области проводится работа по выявлению и своевременной ликвидации объектов, находящихся в аварийном состоянии, которые представляют угрозу жизни и здоровью людей. 

Работа по выявлению и ликвидации аварийных объектов и объектов незавершенного строительства ведется по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. 

На данный момент, министерство имущественных отношений приняло решение о сносе в отношении шести аварийных объектов на территории городских округов: Лыткарино, Домодедово, Орехово-Зуево, Люберцы, Можайск.
«По ним получены необходимые технические заключения, подтверждающие аварийность, здания готовятся к демонтажу», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
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#Аварийные здания
#снос
#аварийное жилье
#угроза жизни
#Андрей Воробьёв
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Эксперты из СНГ доработали договор о международной организации по русскому языку
14 июля 2023, 16:33

Фото: iStock/Professor25

Экспертная группа из стран СНГ доработала проект договора об учреждении международной организации по русскому языку и ее устава. Об этом сообщила пресс-служба исполкома Содружества.
В ближайшее время будет организовано дополнительное заседание экспертов, на котором будут согласованы оставшиеся вопросы.

Отмечается, что в число участвующих в заседании вошли представители России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и других стран совместно с исполнительным комитетом СНГ.

Сообщается, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев инициировал создание международной организации по русскому языку под эгидой Содружества.

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#СНГ
#русский язык
#организация
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