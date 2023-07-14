Ученый Болков допустил появление в России штамма коронавируса, который убивает кошек

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Газета Daily Mail сообщала, что 300 тысяч кошек погибли от кошачьего инфекционного перитонита, являющегося штаммом коронавируса. По словам учёного Болкова, это может быть новый подвид вируса или крупная локальная вспышка.
«Вирус вполне может добраться до России. Передается ли он не только через животных, но и через человека, и через какое время он окажется в нашей стране, зависит от конкретного вируса», — считает Михаил Болков.В свою очередь член-корреспондент Академии наук РТ Альберт Ризванов рассказал, что инфекционный перитонит кошек, вызывающийся коронавирусом, это известное заболевание.
«Это одна из ведущих причин гибели кошек от инфекций. Очень многие кошки серопозитивны, то есть у них есть антитела на этот коронавирус. И они даже могут быть носителями. В отличие от COVID-19 заболевание протекает у животных очень долго, то есть несколько недель может протекать бессимптомно», — рассказал Альберт Ризванов.Ранее ученые из Университета Макмастера нашли и выделили первую живую культуру лекарственно-устойчивого патогена Candida auris из ушей бездомных собак.
Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Fungi.Candida auris была впервые зарегистрирована в Японии в 2009 году. Данный тип дрожжей является устойчивым ко многим противогрибковым препаратам. Грибок считается крайне опасным. После заражения вызывает тяжелые инфекции. По данным специалистов, каждый третий пациент с серьезными инфекциями C. auris умирает.
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