Учитель Игнатов: Цифровые технологии в образовании неизбежны

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Учитель года России-2018, заместитель директора МГКЭИТ Игнат Игнатов заявил, что приход цифровых технологий в сферу образования неизбежен, однако ими нужно научится пользоваться, их постоянно нужно модернизировать, улучшать и развивать.
«Первая — упорядочивание. Прежде чем что-то автоматизировать, я разбираю, что я делаю. Вторая — автоматизация, программирование. Это самое простое: сначала я понял, что мне нужно сделать, а после автоматизировал. И третья, самая сложная — я сформулировал этот пункт как «просвещение» или «обучение», «формирование культуры использования цифровых сервисов», — прокомментировал в беседе с RT Игнатов.
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