Учитель информатики московской школы неожиданно нарисовал на доске свастику

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Учителя информатики одной из лучших московских школ проверят на предмет дискредитации Вооруженных сил РФ и пропаганды нацистской символики. Причиной стала свастика, на рисованная им на доске.
О случившемся дети после урока рассказали другим учителям. Те обратились в полицию. Сейчас с преподавателем разбираются правоохранители. Сама школа может также подвергнуться проверке.
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