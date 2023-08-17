Учитель Снегуров: Отдых школьников в сентябре не вызовет проблем в школе

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«Сейчас у нас ещё вполне развита дистанционная коммуникация. Человек может присоединиться к занятию дистанционно, если такая аппаратура есть, получить задание, побеседовать с педагогом, выполнить задание. Не вижу в этом ничего страшного и опасного. Общение с родителями, бабушками и дедушками должно поощряться школой», — добавил в беседе с RT Снегуров.
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