Учителей и врачей призвали посещать психолога два раза в месяц

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Людям тех профессий, которые склонны к выгоранию, рекомендуется посещать психолога не реже двух раз в месяц. Об этом «Радио 1» рассказал кандидат медицинских наук, психотерапевт, нарколог Марат Сараев.
«Врач или учитель должны минимум один раз в две недели посещать психолога или психотерапевта, чтобы решать проблемы», – отметил специалист.Врач подчеркнул, что можно организовывать и балинтовские группы для профессиональных сообществ. Такие группы нужны для коллегиальной поддержки и защиты от эмоционального выгорания.
«В нерабочее время коллектив собирается вместе со специалистом, который координирует процесс, и идет психотерапевтическая работа. Мы, с одной стороны, разгружаем свой мозг, делимся с коллегами своими переживаниями, а с другой стороны, коллеги помогают тебе в каком-то конкретном случае, помогают решить твои личные проблемы. Такие группы организовывают для врачей, психологов, учителей», – заметил Марат Сараев.Читайте также:
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