Учительница из Волоколамска стала победителем конкурса «Педагогический дебют»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Учитель английского языка Волоколамской школы №2 Елизавета Смирнова стала победителем муниципального конкурса «Педагогический дебют». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
В конкурсе «Педагогический дебют» принимали участие молодые специалисты со стажем менее трех лет. Елизавета чуть больше месяца работает в школе, но это ей не помешало выиграть в конкурсе и уверенно преподавать уроки.
Всего молодых учителей оценивали по трем критериям, с которыми волоколамская преподавательница справилась на высоком уровне. Она также подчеркнула, что победу ей принесла поддержка её близких.
Стоит отметить, что девушка успевает совмещать с работой занятия экстремальными видами спорта как сноубординг, гонки по бездорожью и банджи-джампинг. Кроме этого она будет представлять городской округ Волоколамск на региональном конкурсе в ноябре.
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Всего молодых учителей оценивали по трем критериям, с которыми волоколамская преподавательница справилась на высоком уровне. Она также подчеркнула, что победу ей принесла поддержка её близких.
«Самая главная поддержка и опора — это моя мама, ведь она самый близкий человек. Она не просто воспитатель, а человек, который учит мыслить, жить, любить всё, что окружает нас. Моя мама тоже работает в системе образования, только в дошкольном», — рассказала Елизавета.
Стоит отметить, что девушка успевает совмещать с работой занятия экстремальными видами спорта как сноубординг, гонки по бездорожью и банджи-джампинг. Кроме этого она будет представлять городской округ Волоколамск на региональном конкурсе в ноябре.
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Мира Полтева