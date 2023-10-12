Учительница начальных классов из Серпухова купила квартиру по социальной ипотеке

Фото: Минжилполитики МО
«О программе «Социальная ипотека» узнала случайно, долго изучала информацию о том, кто может стать её участником. Мы приобрели квартиру в хорошем районе города с красивым видом из окна. Это наше первое жильё. Участие в проекте помогло нашей молодой семье приобрести не только собственную недвижимость, но и уверенность в завтрашнем дне», – сказала Анастасия.
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