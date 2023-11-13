Учительница совратила ученика после концерта Лил Уэйна

Российское правительство поддержало законопроект о штрафах за правонарушения по вождению электросамокатов. Об этом говорится в отзыве кабинета министров РФ на соответствующую инициативу сенатора Артёма Шейкина, который имеется в распоряжении РИА Новости. Документ, в частности, предлагает взимать до 30 тысяч рублей за пьяное вождение электросамокатов, других СИМ и велосипедов, до 5 тысяч рублей — за превышение на них скорости, до 3 тысяч рублей — за езду вдвоём.