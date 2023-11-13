Учительница совратила ученика после концерта Лил Уэйна

Фото: istock / Andrii Lysenko
В США учительница дала признательные показания о совращении ученика выпускного класса.
Fox News сообщает, что 38-летняя Келли Линдси Лимбо из Бентона, штат Миссури, сама связалась с суперинтендантом своей школы. Она рассказала ему, что в мае у неё был сексуальный контакт со школьником.
В апреле она посетила концерт рэпера Лил Уэйна. Там выпила, а потом написала ученику в TikTok. После чего педагог регулярно переписывались и обменивались с юношей своими обнаженными фото.
В начале мая ученик отвез женщину на автомойку. Там они целовались, ученик «ласкал правую грудь женщины». Учительница попросила его остановиться. Во время школьного похода Лимбо опять целовалась со школьником. В этот раз он «опустил руку на заднюю часть её штанов». Данные сведения на допросе подтвердил школьник.
Подросток и Лимбо признались, что она была у него дома и занималась с ним оральным сексом. По словам школьника, в тот же день они совершили половой акт по обоюдному согласию. При этом женщина это отрицает. С её слов, она занималась сексом с учеником летом, после того, как он окончил школу.
Женщину арестовали во вторник, 7 ноября. Она обвиняется по двум уголовным статьям, связанным с совращением малолетних. Сейчас учительница находится в тюрьме без права выхода под залог. Заседание по её ходатайству о назначении залога состоится 15 ноября.
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В апреле она посетила концерт рэпера Лил Уэйна. Там выпила, а потом написала ученику в TikTok. После чего педагог регулярно переписывались и обменивались с юношей своими обнаженными фото.
Подросток и Лимбо признались, что она была у него дома и занималась с ним оральным сексом. По словам школьника, в тот же день они совершили половой акт по обоюдному согласию. При этом женщина это отрицает. С её слов, она занималась сексом с учеником летом, после того, как он окончил школу.
Женщину арестовали во вторник, 7 ноября. Она обвиняется по двум уголовным статьям, связанным с совращением малолетних. Сейчас учительница находится в тюрьме без права выхода под залог. Заседание по её ходатайству о назначении залога состоится 15 ноября.
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Мария Фирсова