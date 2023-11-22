Учительницу посадили в тюрьму за секс с учеником в течение нескольких лет

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В США арестована учительница из штата Нью-Джерси. Она несколько лет занималась сексом со школьником.
WKXW сообщает, что в октябре отдел полиции округа Сомерсет получил электронное письмо без подписи. Там утверждалось, что 38-летняя учительница старшей школы Лидия Пинто нескольких лет насиловала школьника. Из письма следовало, что роман между учительницей и подростком начался, когда ему было 14 лет. Отношения закончились только после того, как парень окончил учебное заведение.
В полиции не назвали пол и возраст пострадавшего, уточнив, что «в данный момент он является взрослым». Пострадавший дал показания, которые послужили основанием для ареста Пинто. Педагог преподавала в школе боро Раритан, где проживает её бывший ученик.
Экс-учительнице предъявлено обвинение в сексуальном насилии над малолетним при отягчающих обстоятельствах. Женщина в тюрьме округа Сомерсет с 8 ноября.
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В полиции не назвали пол и возраст пострадавшего, уточнив, что «в данный момент он является взрослым». Пострадавший дал показания, которые послужили основанием для ареста Пинто. Педагог преподавала в школе боро Раритан, где проживает её бывший ученик.
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Мария Фирсова