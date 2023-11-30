Учительницу уволили из-за работу в экскорте

Минстрой России предлагает заранее размещать в Едином реестре по государственной регистрации прав на недвижимость (ЕГРН) сведения обо всех лицах, которые имеют право на пользование тем или иным жилым помещением, пишет «Российская газета». Это должно позволить россиянам, покупающим квартиры, предварительно узнать о жильцах, которых они не смогут выселить.